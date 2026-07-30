Un incendio calcina una habitación de una vivienda en el centro de Santiago sin causar heridos

Efectivos de los Bomberos de Santiago sofocaron un incendio declarado en una vivienda de la calle Santiago de Guayaquil, donde una habitación quedó completamente calcinada Europa Press

Un incendio originado en un edificio del centro de Santiago de Compostela ha afectado a una vivienda del último piso, de forma que ha quedado calcinada una de sus habitaciones. Con todo, no se han producido daños personales, dado que no había personas en su interior en el momento del suceso.

Un particular avisó a las 112 a las 07.00 horas de que veía humo desde una de las ventanas del quinto piso de este inmueble de la calle Santiago de Guayaquil. Hasta allí se desplazaron efectivos de los Bomberos de Santiago, que se encargaron de extinguir el incendio.

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Según la información manejada por la central de emergencias, los vecinos salieron por sus propios medios, sin necesidad de ser evacuados. El fuego se produjo principalmente en una estancia, aunque el humo terminó afectando a toda la casa y también a las escaleras del quinto piso.