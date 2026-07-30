Un ensayo explora por qué Galicia es una tierra de centenarios

Fernández analiza las razones que convierten a Galicia en una de las regiones del mundo con mayor número de personas centenarias con longevidad saludable

El Pazo de San Roque acogerá este viernes, a las 11.00 horas, la presentación de A arte de non morrer, obra del médico e investigador Roberto Fernández Álvarez, distinguida con el Premio Ramón Piñeiro de Ensaio 2025. En el acto participarán el secretario xeral da Lingua, Valentín García; el director general de Caixa Rural, Jesús Antonio Méndez; y el director general de Editorial Galaxia, Marcos Calveiro.

En este ensayo, Fernández analiza las razones que convierten a Galicia en una de las regiones del mundo con mayor número de personas centenarias que disfrutan de una longevidad saludable. La obra combina la evidencia científica con los testimonios y experiencias de las personas mayores para profundizar en cómo factores culturales como la resiliencia, la vida comunitaria o determinadas formas de entender el envejecimiento influyen en la salud y la esperanza de vida.

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Doctor en Medicina por la Universidade de Santiago de Compostela y médico de familia en Allariz, el autor ha dirigido diversos proyectos de investigación sobre envejecimiento, entre ellos el estudio Ourensividade, centrado en el fenómeno de las personas centenarias en la provincia de Ourense. También es autor del ensayo Enfermos pobres, médicos tristes y de la novela A inmoral doutora Cons, ganadora del Premio Blanco Amor en 2022.