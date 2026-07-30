Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago inaugura una plataforma pionera para revolucionar el reparto urbano de mercancías

La infraestructura, ubicada junto a Mercagalicia y financiada con 4,6 millones de euros, permitirá distribuir la última milla con vehículos eléctricos y comenzará a funcionar antes de final de año

Agencias
30/07/2026 17:00
El delegado del Gobierno, Pedro Blanco; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el presidente de Mercasa, José Miñones, inauguraron la plataforma logística LóxiCo
El delegado del Gobierno, Pedro Blanco; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el presidente de Mercasa, José Miñones, inauguraron la plataforma logística LóxiCo
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La plataforma logística de distribución urbana de mercancías de Santiago, una infraestructura llamada a "revolucionar" el reparto de la última milla en Santaigo, ha sido inaugurada este jueves por el delegado del Gobierno, Pedro Blanco; la alcaldesa, Goretti Sanmartín y el presidente de Mercasa, José Miñones.

En su intervención, Pedro Blanco ha recordado que el proyecto contó con una inversión total de casi 4,6 millones de euros, de los que el Ejecutivo central aportó 3,9 millones, a través del plan de recuperación.

La nueva plataforma busca concentrar la recepción de las mercancías en el polígono del Tambre para distribuirlas a continuación mediante vehículos eléctricos de pequeño tamaño, reduciendo el tráfico pesado en el casco histórico, el ruido y las emisiones contaminantes.

El objetivo, según ha destacado la regidora, es también contribuir a la conservación del patrimonio y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La intención, ha dicho, es que entre en funcionamiento antes de que acabe el año.

Un momento de la presentación del desembarco de Wizz Air en Santiago

Wizz Air abrirá diez nuevas rutas desde Santiago y establecerá una base en el aeropuerto Rosalía de Castro

Más información

Desde 2017

La iniciativa, que pretende hacer más flexible y eficiente el abastecimiento de los establecimientos comerciales y hosteleros, consta desde 2017 en diferentes documentos estratégicos y recibió un impulso en 2021 con su inclusión en la programación plurianual presentada al Real Patronato.

Está situada en una parcela de casi 40.000 metros cuadrados al norte del polígono del Tambre y al lado de Mercagalicia. La superficie construida es de 2.335,66 metros cuadrados y cuenta con una zona de carga y descarga y cuatro áreas de aparcamiento que ocupan 11.249 metros cuadrados.

La nave se organiza en torno a una zona principal, alta y diáfana para albergar las distintas fases del proceso. Los puertos de acceso tienen capacidad para siete vehículos simultáneos y los de salida para cinco cargas simultáneas.

Al igual que el delegado y que Goretti Sanmartín, el presidente de Mercasa ha resaltado que Santiago se convierte con esta plataforma en la primera ciudad en implantar este modelo de distribución urbana, una experiencia "pionera" que, según auguran, servirá de referencia para otros cascos históricos de España.

'LóxiCo', como se denomina la plataforma, es resultado de la colaboración entre el Ministerio de Transportes, el Ayuntamiento de Santiago, Mercasa, Mercagalicia y el Consorcio de Santiago, con la ejecución material de las obras por parte de la empresa pública Tragsa.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

A nova orde reguladora da PAU crea unha Comisión Organizadora e unha Comisión Técnica e reforza a participación das universidades e do profesorado de Bacharelato na coordinación das probas

USC, UDC, UVigo e Xunta acordan unha nova estrutura para reforzar a organización da PAU
redacción santiago
IMG_9440

Un ensayo explora por qué Galicia es una tierra de centenarios
redacción santiago
A reitora da USC, Rosa Crujeiras, presidiu o acto do 50º aniversario do IDEGA, que reuniu en San Xerome representantes da Universidade, da Xunta e do Concello de Santiago

O IDEGA celebra 50 anos como referente da investigación sobre o desenvolvemento de Galicia
redacción santiago
Ángel Carracedo y Carmen Álvarez Lorenzo, ambos de la Universidade de Santiago de Compostela, han sido distinguidos con los Premios Nacionales de Investigación 2026

La USC suma dos Premios Nacionales de Investigación 2026 con Ángel Carracedo y Carmen Álvarez Lorenzo
Agencias