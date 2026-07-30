Rueda rechaza que la Xunta boicotee la zona tensionada y responsabiliza de sus resultados al Ayuntamiento

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió que el Gobierno gallego no ha obstaculizado la declaración de zona de mercado residencial tensionado en Santiago Álvaro Ballesteros/Europa Press/Archivo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha rechazado este jueves que la Xunta boicotee la zona de mercado residencial tensionado en Santiago y ha subrayado que sus resultados son responsabilidad del Ayuntamiento.

A preguntas de los medios tras entrar en vigor esta cuestión, el titular del Gobierno gallego ha argumentado que si la Xunta "quisiera boicotear algo, era tan fácil como no hacer esa declaración". "La pide el Ayuntamiento, pero la hace la Xunta", ha recordado.

"Por lo tanto, boicot cero", ha manifestado antes de señalar que a partir de ahora los resultados de la declaración serán "responsabilidad del Ayuntamiento". "Si la cosa va bien, medida bien tomada; y si no, a la inversa", ha aseverado.

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Además, ha defendido que la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, dijese este miércoles que "no era una buena noticia" porque en A Coruña, donde ya está declarada, "bajaron los precios apenas un 1%, pero a cambio se retiraron muchos pisos del mercado de alquiler".

"Creo que eso no es bueno. Era una consecuencia que decíamos que se podía producir y se ha producido. En menos de un año un 50% menos de oferta en alquiler", ha insistido.