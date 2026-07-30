Goretti Sanmartín descarta que la zona tensionada reduzca la oferta de alquiler en Santiago

A alcaldesa de Santiago informou do envío dun requirimento formal á empresa responsable das obras de reurbanización da rúa de García Lorca debido aos atrasos no inicio dos traballos Concello de Santiago

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, descarta una caída de la oferta de vivienda en alquiler en la capital gallega con la declaración de zona tensionada.

"Yo pienso que no, que no va a existir esa posibilidad. Lo que estamos viendo por los datos que tenemos es que las medidas que acompañan toda la declaración de zona de mercado residencial tensionada van a ser medidas en positivo", ha destacado, a preguntas de los periodistas después de inaugurar una plataforma logística en el Polígono do Tambre.

Entra en vigor la declaración de zona tensionada en Santiago con límites a los nuevos alquileres Más información

En todo caso, ha afirmado que el gobierno municipal irá evaluando la situación "conforme vaya pasando el tiempo" y ha apuntado a la "necesidad de contención de precios", algo que a su juicio "era imprescindible para que la gente también pueda vivir en Santiago en régimen de alquiler", que era el que "se estaba tensionando de manera especial".

Por todo ello, el día en que entra en vigor la medida, Sanmartín ve la "noticia muy positiva para el conjunto de la población" de Compostela, y ha recordado que está acompañada de otras actuaciones para facilitar el acceso a la vivienda.