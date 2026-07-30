Goretti Sanmartín descarta que la zona tensionada reduzca la oferta de alquiler en Santiago
La alcaldesa defiende que la limitación de precios tendrá un efecto positivo y asegura que el Ayuntamiento evaluará la evolución del mercado mientras impulsa otras medidas
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, descarta una caída de la oferta de vivienda en alquiler en la capital gallega con la declaración de zona tensionada.
"Yo pienso que no, que no va a existir esa posibilidad. Lo que estamos viendo por los datos que tenemos es que las medidas que acompañan toda la declaración de zona de mercado residencial tensionada van a ser medidas en positivo", ha destacado, a preguntas de los periodistas después de inaugurar una plataforma logística en el Polígono do Tambre.
En todo caso, ha afirmado que el gobierno municipal irá evaluando la situación "conforme vaya pasando el tiempo" y ha apuntado a la "necesidad de contención de precios", algo que a su juicio "era imprescindible para que la gente también pueda vivir en Santiago en régimen de alquiler", que era el que "se estaba tensionando de manera especial".
Por todo ello, el día en que entra en vigor la medida, Sanmartín ve la "noticia muy positiva para el conjunto de la población" de Compostela, y ha recordado que está acompañada de otras actuaciones para facilitar el acceso a la vivienda.