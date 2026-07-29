Yolanda Prezado recibe o Premio María Josefa Wonenburger polo seu liderado na investigación contra o cancro
A investigadora do CiMUS da USC foi recoñecida pola súa traxectoria pioneira en radioterapia avanzada nun acto no que a reitora Rosa Crujeiras destacou a súa excelencia científica e o seu compromiso
“Cada muller que alcanza a excelencia nun ámbito científico non só conquista un espazo propio: amplía tamén o horizonte das que veñen detrás”. Así confesaba a reitora Rosa Crujeiras sentirse “especialmente honrada” de facer a laudatio da investigadora Yolanda Prezado no acto de recepción do Premio Josefa Wonenburguer que tivo lugar este mércores na Cidade da Cultura e no que tamén se lle entregou o galardón á premiada do ano pasado, a investigadora da UVigo África González.
O pleno da Unidade da Muller e da Ciencia da Xunta de Galicia decidía en maio deste ano de maneira unánime outorgar o galardón á doutora en Física pola Universidade de Santiago de Compostela e hoxe investigadora na mesma universidade, Yolanda Prezado, en recoñecemento do seu labor de investigación no eido da radioterapia.
“É unha das investigadoras pioneiras a nivel mundial no desenvolvemento da radioterapia con minifeixes, unha tecnoloxía na que leva traballando case vinte anos e que recentemente chegou á práctica clínica, abrindo novas perspectivas para pacientes con escasas alternativas terapéuticas”, explicou Crujeiras. “Agora segue a facelo na Universidade de Santiago de Compostela, onde é investigadora adscrita grazas ao programa Oportunius da Xunta de Galicia, e desenvolve a súa actividade no Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas”, engadiu.
Yolanda Prezado (Verín, 1977) é licenciada en Física pola Universidade de Santiago de Compostela e investigadora do CiMUS. Previamente, formou parte do Institut Curie, en París, como líder do grupo de radiobioloxía traslacional. Durante os anos 2019 e 2020 presidiu o Comité Científico da Federación Europea de Físicos Médicos e o Congreso Europeo de Física Médica. Desde o seu regreso a Galicia está xa configurando un polo de referencia en radioterapia avanzada no CiMUS, cunha proxección clínica e tecnolóxica de longo percorrido.
A Unidade da Muller e da Ciencia destacou o seu papel nas investigacións sobre radioterapia e, especificamente os seus traballos sobre protonterapia, un campo no que está considerada unha referente europea. En xeral, o seu labor céntrase en impulsar tratamentos radiobiolóxicos fronte ao cancro con terapias menos invasivas. Os seus avances foron merecedores do premio da Academia Francesa das Ciencias no ano 2021.
En 2024, despois de máis dunha década en Francia, a Dra. Prezado retornou a Galicia para incorporarse ao CiMUS-USC como investigadora distinguida do programa Oportunius da GAIN, o que supón a validación operativa do principal instrumento que a Xunta deseñou para captar talento investigador de excelencia internacional. O obxectivo do seu retorno é impulsar a investigación en protonterapia, unha tecnoloxía da que Galicia será referente a nivel estatal coa apertura en 2026 do primeiro centro da rede pública estatal.