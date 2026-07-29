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Santiago de Compostela

La Xunta y el Consello da Cultura crearán una plataforma educativa para descubrir Galicia a través de Otero Pedrayo

El recurso digital, previsto para el próximo curso, acercará al alumnado la geografía, el paisaje, la literatura y el patrimonio gallegos mediante contenidos basados en la obra del escritor

Agencias
29/07/2026 18:00
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y la presidenta del Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra, firmaron el convenio para desarrollar una herramienta digital educativa
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y la presidenta del Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra, firmaron el convenio para desarrollar una herramienta digital educativa
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La Xunta y el Consello da Cultura Galega impulsarán el conocimiento de la geografía, el paisaje, la literatura y el patrimonio de Galicia a través de un proyecto digital educativo.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, y la presidenta de la entidad, Dolores Vilavedra, han firmado este miércoles un convenio de colaboración para desarrollar esta iniciativa, dirigida a alumnos y docentes de los centros educativos de la Comunidad, aunque podrá extenderse a otros públicos vinculados interesados en estos ámbitos.

El proyecto, que cuentan poner en marcha el próximo curso, contribuirá a "reforzar la presencia de la lengua y de la cultura gallegas en la enseñanza, al tiempo que se promueve la divulgación de la riqueza cultural y patrimonial de Galicia".

Además, permitirá explorar nuevos formatos de recursos digitales basados en el aprendizaje mediante el juego, en la observación y en la interpretación del paisaje.

O equipo da USC integrado no proxecto GENDEII participou na preparación da iniciativa, seleccionada con cualificación de excelencia no programa europeo Marie Skłodowska-Curie Staff Exchanges

A USC participa nun proxecto europeo de case dous millóns para impulsar a igualdade e a inclusión no sector tecnolóxico

Más información

Otero Pedrayo

Más detalladamente, se trata de un recurso web interactivo en el que los usuarios podrán identificar diferentes espacios de Galicia a través de la obra de Ramón Otero Pedrayo y de sus descripciones del paisaje gallego, así como mediante diferentes referencias culturales. La medida se enmarca en el Año Oteriano.

Han apuntado también que, a medida que se vaya desarrollando el proyecto, se podrán abrir también nuevas posibilidades para incorporar otros autores, autoras o enfoques culturales vinculados a la realidad gallega.

El desarrollo de los contenidos literarios, culturales y territoriales correrá a cargo del Consello da Cultura Galicia, mientras que Consellería, a través del Centro de Innovación Educativa e Dixital, colaborará en el diseño educativo, metodológico y funcional de la herramienta, así como en su adecuación como recurso digital para los centros de enseñanza.

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