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Santiago de Compostela

Sumar denuncia el cierre de 88 camas en el CHUS y acusa a la Xunta de deteriorar la sanidad pública

La formación critica la privatización del servicio de Dietética y Nutrición y reclama reabrir las camas hospitalarias cerradas

Redacción Santiago
29/07/2026 17:10
Exterior del Clínico de Santiago (CHUS)
Exterior del Clínico de Santiago (CHUS)
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Sumar Terras de Compostela ha denunciado que la Xunta continúa "deteriorando" la sanidad pública con el cierre de camas hospitalarias y la privatización de servicios. La formación asegura que este verano permanecen cerradas más de 500 camas en Galicia, de las que 88 corresponden al Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS), lo que, a su juicio, reduce la capacidad asistencial y aumenta la presión sobre profesionales y pacientes.

LuzCouce-AdrianMosquera-AngelFacio

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La organización también critica la externalización del Servicio de Dietética y Nutrición del CHUS, una medida que considera un nuevo paso en la privatización del Sergas. Además, recuerda que el Consello Económico e Social de Galicia ha advertido recientemente del deterioro del sistema sanitario, con problemas de acceso, falta de profesionales y pérdida de capacidad asistencial.

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La secretaria comarcal de Sumar Terras de Compostela, Eli Cabeza Romero, sostiene que el cierre de camas responde a una "decisión política" y reclama a la Xunta la reapertura inmediata de las plazas hospitalarias, el refuerzo de las contrataciones y la paralización de los procesos de privatización para garantizar una sanidad pública "universal y de calidad".

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