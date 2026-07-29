Santiago unifica a súa mobilidade baixo a marca STELA para acompañar a transformación do transporte público
A nova identidade visual integrará autobuses, taxis, aparcadoiros e outros servizos municipais co obxectivo de crear un sistema máis recoñecible, accesible e conectado
O sistema de mobilidade de Santiago vai entrar nunha nova era, e farao estreando nova identidade visual baixo a marca común “STELA”. Presentouna hoxe o concelleiro de Mobilidade, Xan Duro, acompañado por Suso Vázquez, do estudo de deseño Desescribir, e do xerente de Tussa, José Ramón Mosquera. O edil explicou que o obxectivo é “crear un marco común comunicativo que permita ordenar, facer recoñecibles e conectar os distintos servizos públicos de mobilidade do municipio”.
Xan Duro explicou que o obxectivo é “acompañar cunha nova identidade visual o salto cualitativo que vai ter a mobilidade en Santiago, froito de diferentes medidas como a entrada en vigor do novo contrato do transporte urbano, a concesión de novas licenzas de taxi, ou a próxima municipalización dos aparcamentos da Praza de Galicia e da Praza de Vigo”. Tal e como explicou o concelleiro, “non se trata simplemente de crear unha marca, senón de conseguir a través dela que moverse por Santiago sexa máis doado, máis cómodo e máis seguro; e que os servizos públicos de mobilidade sexan identificados con maior facilidade e utilizados con maior autonomía e confianza”.
A imaxe dun sistema público de mobilidade diverso, integrado e en evolución
O deseño da identidade visual de STELA correu a cargo de Desescribir, un estudo de deseño que desenvolve proxectos editoriais, estratéxicos e de identidade de marca cun enfoque integral, e que está avalada por unha longa traxectoria chea de recoñecementos profesionais e de premios a nivel estatal e internacional. Un dos seus fundadores, Suso Vázquez, quixo poñer en valor que “o Concello non encargou un simple logo, senón toda unha estratexia de comunicación para a mobilidade que vai máis alá da identidade gráfica e que se formula cun horizonte amplo”.
Desde esa premisa, explicou, procurouse un nome, STELA, “que alude á toponimia de Santiago de Compostela e ao Campus Stellae, ás estelas de pedra e, en castelán, aos rastros que deixan os avións ou os barcos en movemento”. En canto ao logo, “apostouse por unha frecha, que é un símbolo que alude ao movemento e que funciona moi ben na iconografía relacionada coa mobilidade”.
A partir da construción da marca e do logo, “que dotan a mobilidade de Santiago dunha identidade propia, recoñecible e que perdura no tempo”, explicou Suso Vázquez, traballouse en diferentes aplicacións “para que todo o que teña que ver coa mobilidade manteña unha coherencia visual e para que os servizos públicos estean claramente diferenciados dos privados”. Así, desenvolveuse un sistema iconográfico propio e preveuse a incorporación da imaxe na rede de transporte colectivo, nos taxis, no guindastre ou nos vehículos de control de estacionamento; nos aparcamentos públicos, ou en elementos urbanos como sinais, puntos de información ou marquesinas.