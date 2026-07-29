Santiago pone en marcha el Foro de Turismo Sustentable para definir el futuro del modelo turístico de la ciudad

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, presidió la sesión constitutiva del Foro de Turismo Sustentable, un órgano de participación que celebrará su primera Comisión Permanente el próximo mes de septiembre Concello de Santiago

El Ayuntamiento de Santiago ha dado un nuevo paso en su estrategia para avanzar hacia un modelo turístico más equilibrado con la constitución del Foro de Turismo Sustentable, un órgano de participación permanente que reunirá a administraciones, entidades sociales, representantes vecinales y agentes económicos para abordar de forma conjunta los principales retos del turismo en la ciudad.

La sesión constitutiva, presidida este miércoles por la alcaldesa, Goretti Sanmartín, sirvió para poner en marcha un espacio de diálogo que va más allá de las obligaciones legales vinculadas al destino de los fondos recaudados a través del impuesto sobre las estancias turísticas. El objetivo es convertir el foro en un instrumento estable de debate y seguimiento de las políticas relacionadas con el turismo.

Durante su intervención, la regidora defendió que este órgano forma parte de la apuesta del gobierno municipal por un "cambio de paradigma" que permita compatibilizar la actividad turística con la calidad de vida de la ciudadanía. En ese sentido, enmarcó su creación dentro de una estrategia más amplia que incluye medidas como la protección del comercio de proximidad, el control de la proliferación de tiendas de souvenirs y máquinas de venta automática, la regulación de las viviendas de uso turístico o la reciente declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado.

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El pleno del Foro está integrado por representantes del gobierno local, de todos los grupos municipales y de los concejales no adscritos, además de personal técnico de distintas áreas del Ayuntamiento, de Turismo de Santiago, del Auditorio de Galicia, de la Santiago Film Commission, del Convention Bureau y de TUSSA.

También participan instituciones como la Axencia Turismo de Galicia, la Fundación Catedral, el Consorcio de Santiago, la Universidade de Santiago de Compostela, AENA, ADIF, la Cámara de Comercio, el Palacio de Congresos, el Consello do Estudantado y el Centro de Estudos Turísticos da USC.

El órgano incorpora, además, representación del tejido empresarial y asociativo vinculado al turismo, el comercio, las personas consumidoras y las asociaciones vecinales, con especial presencia de entidades de la zona histórica. En una próxima reunión se designarán también dos personas expertas en materia turística.

Comisión permanente

Durante la sesión constitutiva también quedó aprobada la composición de la Comisión Permanente, el órgano encargado de dar continuidad al trabajo del foro entre las reuniones plenarias.

En representación del sector del alojamiento fueron elegidos José Antonio Liñares, de Unión Hotelera Compostela, y Maica Couto, de hostalaria.gal. Joaquín Rubal, de la Asociación Profesional de Guías de Turismo, representará al resto de actividades económicas del sector, mientras que Mercedes Vázquez Bartomeu, de la Asociación A Xuntanza, y Roberto Almuíña, de la Asociación Fonseca, ejercerán como representantes vecinales.

La Comisión Permanente celebrará su primera reunión durante el próximo mes de septiembre, cuando comenzará a definir las primeras líneas de trabajo del nuevo órgano de participación.