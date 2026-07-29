A Real Filharmonía abre a convocatoria de 'Cantamos!' para contar con centos de voces no Auditorio de Galicia
Os coros infantís e xuvenís de toda Galicia poden inscribirse ata o 10 de setembro nun proxecto participativo que culminará con dous concertos os días 17 e 18 de decembro
A Real Filharmonía de Galicia abre o período de inscrición dunha nova edición de CANTAMOS!, o seu proxecto participativo dirixido a coros infantís e xuvenís de toda Galicia, unha iniciativa que reafirma o compromiso da orquestra por abrir o escenario á cidadanía e converter a práctica musical nun espazo compartido de encontro, aprendizaxe e creación colectiva.
As formacións interesadas poderán presentar a súa solicitude entre o 29 de xullo e o 10 de setembro a través do formulario dispoñible na páxina web da Real Filharmonía de Galicia. Toda a información sobre o proxecto, o calendario e as condicións de participación pode consultarse en CANTAMOS!, mentres que a inscrición poderá formalizarse directamente a través do formulario en liña.
Ao longo de varios meses, os coros seleccionados prepararán un programa que culminará con dous concertos participativos os días 17 e 18 de decembro de 2026 no Auditorio de Galicia, nos que compartirán escenario coa Real Filharmonía de Galicia nunha experiencia artística e formativa única.
O proxecto estará dirixido por Javier Fajardo, quen obtivo recoñecementos en certames europeos de dirección coral e converteuse nun referente na creación de proxectos participativos que unen excelencia artística e vocación pedagóxica. Tras liderar as anteriores edicións de CANTAMOS!, volverá situarse á fronte desta iniciativa, na que centos de mozos e mozas xa tiveron a oportunidade de vivir a experiencia de cantar xunto a unha orquestra profesional.
Máis alá dos concertos, CANTAMOS! representa unha das principais apostas da Real Filharmonía de Galicia pola participación cidadá. A través deste proxecto, a orquestra reforza o seu papel como institución cultural aberta, creando pontes entre os intérpretes profesionais e o tecido coral galego, favorecendo o intercambio de experiencias e achegando a música sinfónica a novos públicos desde a práctica compartida.
A iniciativa desenvólvese en colaboración coa Asociación de Amigos da Ópera de Santiago e a Federación de Coros de Galicia, dúas entidades de referencia que contribúen ao impulso da actividade coral e á difusión da música en Galicia, consolidando unha alianza que fortalece o carácter participativo e integrador do proxecto.