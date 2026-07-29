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Santiago de Compostela

La Policía Nacional salva la vida de un turista británico tras sufrir una parada cardíaca en Santiago

La rápida intervención de agentes TEDAX, una enfermera del 061 y el responsable de Seguridad de la Catedral permitió estabilizar al hombre de 76 años

Redacción Santiago
29/07/2026 13:20
Agentes de la Policía Nacional a caballo durante la presentación del proyecto ‘Comisarías Europeas’, en la Plaza del Obradoiro
Los agentes colaboraron además en el uso del desfibrilador, el control de las vías respiratorias y las labores de asistencia
Europa Press-Archivo
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Agentes de la Unidad TEDAX-NRBQ de la Jefatura Superior de Policía de Galicia participaron el pasado 25 de julio en el auxilio a un turista británico de 76 años que sufrió una parada cardíaca en las inmediaciones de la calle San Francisco, en Santiago de Compostela, durante el dispositivo especial de seguridad de las Fiestas del Apóstol.

Los agentes, que formaban parte del operativo de seguridad desplegado con motivo de las celebraciones, observaron cómo varios efectivos de la Unidad de Intervención Policial atendían a un hombre que se encontraba tendido en el suelo tras sufrir un desvanecimiento y habían solicitado asistencia sanitaria.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27/07/2026.- Efectivos del cuerpo de bomberos de Santiago han extinguido el fuego dentro de un garaje en la rúa das Santas Mariñas de Santiago de Compostela y que provocó una columna de humo que era visible desde distintos puntos del barrio compostelano. EFE/Xoán Rey

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Hasta el lugar acudieron también el director de Seguridad de la Catedral y una enfermera del 061 que se encontraba en el templo con material médico y un desfibrilador. Cuando la víctima entró en parada cardíaca, comenzaron las maniobras de reanimación, en las que participaron la sanitaria, el responsable de Seguridad de la Catedral y los agentes TEDAX.

Debido a la complexión del turista, fue necesario realizar relevos durante unos 20 minutos para mantener las maniobras de reanimación hasta la llegada de los servicios médicos, cuyo acceso se vio dificultado por la gran afluencia de personas en la zona.

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Los agentes colaboraron además en el uso del desfibrilador, el control de las vías respiratorias y las labores de asistencia hasta la llegada del personal sanitario. Una vez estabilizado el paciente, ayudaron en su traslado a la ambulancia.

Asimismo, un indicativo de la Policía Local facilitó el paso del vehículo sanitario hasta el Hospital Clínico Universitario de Santiago y colaboró en el traslado de los familiares de la víctima hasta el centro hospitalario.

El turista, ciudadano británico, se encontraba de vacaciones en la ciudad, recibió atención médica tras el incidente.

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Agencias