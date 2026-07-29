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Santiago de Compostela

Electrofauna transforma Vista Alegre nun bosque de música, natureza e creación durante tres días

O festival reúne concertos internacionais, roteiros ambientais, danza, obradoiros, visitas guiadas e actividades para todos os públicos entre o 30 de xullo e o 1 de agosto

Redacción Santiago
29/07/2026 17:00
O parque de Vista Alegre acollerá a cuarta edición de Electrofauna, un festival que combina música, divulgación ambiental, artes escénicas e actividades
O parque de Vista Alegre acollerá a cuarta edición de Electrofauna, un festival que combina música, divulgación ambiental, artes escénicas e actividades
Turismo de Santiago
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O festival “ELECTROFAUNA, a vibrante chamada do bosque como latexo creativo" celébrase en Santiago de Compostela comeza mañá, xoves 30 de xullo cunha publiación chea de música e actividades para todo tipo de públicos.

A iniciativa celebraráse no parque de Vista Alegre como localización principal, e conta con programación musical, roteiros de descuberta natural, proxeccións, exhibicións artesanais, visitas guiadas, danza, obradoiros, xogos, atraccións infantís ecolóxicas en madeira e actividades medioambientais e inspiradas na natureza o xoves e venres a partir das 17.00 e o sábado 1 de agosto a partir das 11.00 e ata a noite.

Cohabitar a contorna natural compostelá

Tras pasar polo parque de Galeras, a Granxa do Xesto e o parque de Bonaval en anteriores edicións, ELECTROFAUNA IV pon o foco este presente 2026 no parque de Vista Alegre e na necesidade de coñecer, vivenciar e valorizar a contorna natural da cidade, aprendendo a sentirnos parte dela, a cohabitala de forma harmónica e a intervila creativamente con imaxinación e liberdade.

O proxecto tenta xerar unha relación respectuosa co medio, dar visibilidade a mulleres creadoras, xuntar públicos de forma integradora, e conciliar o interese polas artes e a artesanía e a atención á natureza con actividades participativas e accións que reconectan coa creatividade, a identidade e o orgánico, coa finalidade de crear contacto, empatía e atmósferas que somerxan ao público na conciencia do respeto do hábitat dende un enfoque de creación liberador, desfrutable, aberto, responsable e inspirador.

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Así, ELECTROFAUNA configúrase como unha proposta vangardista, divulgadora, participativa e integradora, tendo como eixos vertebradores a innovación cultural, a concienciación ambiental, a difusión da actividade creadora das mulleres artistas, a visibilización dos colectivos LGTBI+, a conexión entre natureza e creación e as súas diferentes expresións.

No apartado musical do festival destacan os concertos das artistas internacionais Asmâa Hamzaoui & Bnat Timbouktou chegadas dende Marrocos, Nidia Góngora coa súa nova formación Nuevos Ríos con artistas de Colombia e Francia (Canalón de Timbiquí e Reco Reco), Tiraya orixinario de Venezuela e residente en Madrid e as actuacións das artistas de Galicia Zeltia Irevire, Catuxa Salom, Peitoescuro, BStudio Danza, High Paw, XianPais e Terrae DJs, ademais de DJ Daasanach e DJ Eva Chloé.

Actividades

A programación de ELECTROFAUNA IV contempla tamén actividades medioambientais como roteiros polas zonas verde da cidade, unha xincana de descuberta natural para todas as idades no parque de Vista Alegre, ou unha charla para profundar nas especies autóctonas. Ademais a Asociación BStudio Danza interpretará a peza de danza contemporánea 'Sub Umbra Duae' ao carón do hórreo recén restaudado polo Consorcio de Santiago no parque e o Museo de Historia Natural da USC realizará dúas visitas guiadas ao centro divulgativo o xoves 30 e o venres 31 de xullo ás 17.30h, un roteiro polo parque Vista Alegre, incluida a visita á fermosa Casa de Europa o sábado ás 11.00h e unha xornada de portas abertas a través da cal todo o público poderá coñecer o museo de balde durante toda a o sábado 1 de agosto.

Por último a ilustradora Raquel Germade impartirá un obradoiro de debuxo botánico trasladándose no trenciño da iniciativa por distintos barrios da cidade para debuxar as súas especies vexetais autóctonas e Tiraya levará a cabo un obradoiro de produción de música electrónica na Casa de Europa.

As entradas para os concertos do sábado 1 de agosto están a venda en www.entradium.com a un prezo simbólico. O resto das actuacións e actividades son de balde ata completar capacidade e é posible reservar praza no posto de información da inicitiva as tardes e noites do xoves 30 e venres 31 de xullo e o sábado 1 de agosto. A iniciativa contará con atraccións infantís ecolóxicas en madeira para a cativada na parte do parque máis próxima a Santa Isabel e un trenciño gratuíto para os traslados ao parque con parada na Avenida Xoán Carlos I.

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