Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El PSdeG pide agilizar la incorporación de los 29 nuevos taxis

Guinarte reclama al Concello y a la Xunta que aceleren la tramitación de las nuevas licencias y advierte de que los vehículos no estarán operativos hasta la primavera de 2027

Redacción Santiago
29/07/2026 13:05
Guinarte (1)
El portavoz municipal socialista, Gumersindo Guinarte
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El PSdeG ha reclamado al Concello de Santiago y a la Xunta de Galicia que agilicen la tramitación de las 29 nuevas licencias de taxi, después de que la Xunta de Goberno Local aprobase el concurso para su concesión. Los socialistas recuerdan que el procedimiento acumula más de dos años de retraso desde que el ayuntamiento solicitó la autorización autonómica.

El portavoz municipal socialista, Gumersindo Guinarte, considera positivo este avance, pero insiste en que las administraciones deben imprimir "a máxima axilidade" a los trámites pendientes para evitar nuevos retrasos. Según las previsiones actuales, los nuevos taxis no estarán operativos hasta la primavera de 2027.

Santiago incorpora 29 novas licenzas de taxi adaptado na primeira ampliación do servizo desde 1998

Más información

Guinarte sostiene que el refuerzo de la flota es necesario para mejorar la movilidad tanto de la ciudadanía como de quienes visitan Santiago, especialmente ante la llegada del próximo Año Santo, cuando se espera un incremento de la demanda. Por ello, insta al Concello y a la Xunta a colaborar para culminar el proceso "cuanto antes" y evitar que las demoras sigan condicionando un servicio que considera esencial.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Agentes de la Policía Nacional a caballo durante la presentación del proyecto ‘Comisarías Europeas’, en la Plaza del Obradoiro

La Policía Nacional salva la vida de un turista británico tras sufrir una parada cardíaca en Santiago
redacción santiago
Guinarte (1)

El PSdeG pide agilizar la incorporación de los 29 nuevos taxis
redacción santiago
20260729 FOTO BORJA VEREA

Borja Verea defiende la colaboración de la Xunta con Santiago y acusa a la alcaldesa de "victimismo"
redacción santiago
Representantes de la Xunta y de las universidades de Santiago, Vigo y A Coruña participaron en la constitución del grupo de trabajo encargado de redactar el próximo Plan de Financiación Universitaria 2028-2032

La Xunta pone en marcha el nuevo plan de financiación de las universidades gallegas para el período 2028/2032
Agencias