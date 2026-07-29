El PSdeG pide agilizar la incorporación de los 29 nuevos taxis

El portavoz municipal socialista, Gumersindo Guinarte Cedida

El PSdeG ha reclamado al Concello de Santiago y a la Xunta de Galicia que agilicen la tramitación de las 29 nuevas licencias de taxi, después de que la Xunta de Goberno Local aprobase el concurso para su concesión. Los socialistas recuerdan que el procedimiento acumula más de dos años de retraso desde que el ayuntamiento solicitó la autorización autonómica.

El portavoz municipal socialista, Gumersindo Guinarte, considera positivo este avance, pero insiste en que las administraciones deben imprimir "a máxima axilidade" a los trámites pendientes para evitar nuevos retrasos. Según las previsiones actuales, los nuevos taxis no estarán operativos hasta la primavera de 2027.

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Guinarte sostiene que el refuerzo de la flota es necesario para mejorar la movilidad tanto de la ciudadanía como de quienes visitan Santiago, especialmente ante la llegada del próximo Año Santo, cuando se espera un incremento de la demanda. Por ello, insta al Concello y a la Xunta a colaborar para culminar el proceso "cuanto antes" y evitar que las demoras sigan condicionando un servicio que considera esencial.