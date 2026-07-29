El Noia Harp Fest pone el foco en el talento joven y la experimentación sonora

Maeve Gilchrist es una de las grandes referencias internacionales del instrumento Cedida

El Noia Harp Fest afronta este jueves su segunda jornada con una programación centrada en el talento emergente y la innovación musical. La actividad comenzará en el Liceo de Noia con el V Encuentro de Escuelas y Alumnado de Arpa de Galicia, que reunirá a 22 estudiantes de entre 8 y 18 años procedentes de Vigo, Mos y Santiago de Compostela.

La cita concluirá a las 13.00 horas con un concierto abierto al público en el que los jóvenes intérpretes ofrecerán actuaciones individuales y una pieza conjunta bajo la dirección de la prestigiosa arpista escocesa Maeve Gilchrist.

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La programación se trasladará por la noche al Teatro Coliseo Noela. A las 21.00 horas se estrenará un proyecto creado expresamente para el festival por la arpista Beatriz Martínez y la artista sonora y DJ Acacia Ojea, una propuesta que combina arpa, electrónica, improvisación y performance.

La jornada se cerrará con el concierto de Maeve Gilchrist, una de las grandes referencias internacionales del instrumento, reconocida por fusionar la tradición de la arpa celta con el jazz y la improvisación contemporánea.