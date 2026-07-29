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Santiago de Compostela

El Noia Harp Fest pone el foco en el talento joven y la experimentación sonora

El festival reúne a jóvenes intérpretes gallegos y estrena un innovador espectáculo de arpa y electrónica

Redacción Santiago
29/07/2026 21:07
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Maeve Gilchrist es una de las grandes referencias internacionales del instrumento
Cedida
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El Noia Harp Fest afronta este jueves su segunda jornada con una programación centrada en el talento emergente y la innovación musical. La actividad comenzará en el Liceo de Noia con el V Encuentro de Escuelas y Alumnado de Arpa de Galicia, que reunirá a 22 estudiantes de entre 8 y 18 años procedentes de Vigo, Mos y Santiago de Compostela.

La cita concluirá a las 13.00 horas con un concierto abierto al público en el que los jóvenes intérpretes ofrecerán actuaciones individuales y una pieza conjunta bajo la dirección de la prestigiosa arpista escocesa Maeve Gilchrist.

Teo Montero Rey

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La programación se trasladará por la noche al Teatro Coliseo Noela. A las 21.00 horas se estrenará un proyecto creado expresamente para el festival por la arpista Beatriz Martínez y la artista sonora y DJ Acacia Ojea, una propuesta que combina arpa, electrónica, improvisación y performance.

La jornada se cerrará con el concierto de Maeve Gilchrist, una de las grandes referencias internacionales del instrumento, reconocida por fusionar la tradición de la arpa celta con el jazz y la improvisación contemporánea.

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