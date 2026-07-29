Borja Verea defiende la colaboración de la Xunta con Santiago y acusa a la alcaldesa de "victimismo"

El líder del PP de Santiago, Borja Verea PP Santiago

El líder del PP de Santiago, Borja Verea, defendió este miércoles la colaboración de la Xunta con la capital gallega y pidió "menos victimismo e máis memoria" en las relaciones entre administraciones, en respuesta a las críticas de la alcaldesa por la falta de una reunión con el presidente del Gobierno gallego.

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Verea afirmó que las dos principales reclamaciones planteadas por el Gobierno municipal durante este mandato, la implantación de la tasa turística y la declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionada, fueron atendidas por la Xunta. En este sentido, señaló que la publicación en el BOE de la declaración de zona tensionada "refuerza" la idea de que no existe una falta de colaboración institucional.

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El candidato popular también destacó el incremento del Estatuto da Capitalidade y la colaboración de la Xunta en la programación cultural de las Festas do Apóstolo, que permitió la celebración del concierto de la cantante mexicana Lila Downs. "Os feitos pesan máis ca os titulares e máis ca as fotografía", concluyó.