Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Borja Verea defiende la colaboración de la Xunta con Santiago y acusa a la alcaldesa de "victimismo"

El líder del PP asegura que las principales demandas del Concello fueron atendidas por la Xunta y pide centrar las relaciones institucionales en los resultados 

Redacción Santiago
29/07/2026 11:50
20260729 FOTO BORJA VEREA
El líder del PP de Santiago, Borja Verea
PP Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El líder del PP de Santiago, Borja Verea, defendió este miércoles la colaboración de la Xunta con la capital gallega y pidió "menos victimismo e máis memoria" en las relaciones entre administraciones, en respuesta a las críticas de la alcaldesa por la falta de una reunión con el presidente del Gobierno gallego.

La concejala socialista Marta Abal

Cae una escultura en Rodrigo de Padrón y el PSdeG reclama al Concello más mantenimiento del patrimonio urbano

Más información

Verea afirmó que las dos principales reclamaciones planteadas por el Gobierno municipal durante este mandato, la implantación de la tasa turística y la declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionada, fueron atendidas por la Xunta. En este sentido, señaló que la publicación en el BOE de la declaración de zona tensionada "refuerza" la idea de que no existe una falta de colaboración institucional.

A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, e a directora de Acougo, Carmen Dourado, presentaron o banco de recursos "Troca e Retroca"

Santiago impulsa 'Troca e Retroca', un banco de recursos para apoiar ás familias e garantir a igualdade na infancia

Más información

El candidato popular también destacó el incremento del Estatuto da Capitalidade y la colaboración de la Xunta en la programación cultural de las Festas do Apóstolo, que permitió la celebración del concierto de la cantante mexicana Lila Downs. "Os feitos pesan máis ca os titulares e máis ca as fotografía", concluyó.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Agentes de la Policía Nacional a caballo durante la presentación del proyecto ‘Comisarías Europeas’, en la Plaza del Obradoiro

La Policía Nacional salva la vida de un turista británico tras sufrir una parada cardíaca en Santiago
redacción santiago
Guinarte (1)

El PSdeG pide agilizar la incorporación de los 29 nuevos taxis
redacción santiago
20260729 FOTO BORJA VEREA

Borja Verea defiende la colaboración de la Xunta con Santiago y acusa a la alcaldesa de "victimismo"
redacción santiago
Representantes de la Xunta y de las universidades de Santiago, Vigo y A Coruña participaron en la constitución del grupo de trabajo encargado de redactar el próximo Plan de Financiación Universitaria 2028-2032

La Xunta pone en marcha el nuevo plan de financiación de las universidades gallegas para el período 2028/2032
Agencias