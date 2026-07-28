La Xunta pone en marcha el nuevo plan de financiación de las universidades gallegas para el período 2028/2032

Representantes de la Xunta y de las universidades de Santiago, Vigo y A Coruña participaron en la constitución del grupo de trabajo encargado de redactar el próximo Plan de Financiación Universitaria Xunta

La Xunta ha constituido este martes el grupo de trabajo para elaborar el próximo Plan de Financiación Universitaria 2028/32. El documento, el séptimo de la historia, busca consolidar Galicia como una de las comunidades referentes dentro de España en la planificación de una financiación "fuerte, estable y previsible" para las universidades públicas.

La actual hoja de ruta, con vigencia en el período 2022/26 y que se prorrogará al año 2027, ha contado con una aportación de la Xunta de cerca de 2.542 millones de euros, casi 85 millones más de lo previsto inicialmente.

A falta de que las universidades presenten las cuentas auditadas de todo el período, la previsión es que se movilicen más de 3.300 millones de euros en el período, frente a los 3.177 previstos en 2022.

"Gracias a esta hoja de ruta, Galicia alcanzó ya el objetivo de un gasto público (local, autonómico, estatal y europeo) en las universidades equivalente al 1% del Producto Interior Bruto autonómico ya en el año 2023", ha recogido la Xunta en una nota de prensa.

De este modo, en lo que queda de este año y aproximadamente el primer trimestre del que viene se desarrollarán los trabajos de cálculo y redacción del nuevo plan con la celebración de nuevas reuniones del grupo de trabajo que acaba de constituirse.

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Estructura

En concreto, el documento para el período 2028/32 mantendrá la estructura del plan vigente, incluyendo las novedades incorporadas al Sistema Universitario de Galicia en los últimos años, como la matrícula gratuita o la Fundación Galtia, así como las exigencias económicas que supone para las comunidades autónomas el programa estatal María Goyri.

Para realizar los cálculos, las universidades deberán remitir a la Xunta en los próximos meses información sobre la planificación de las jubilaciones, las tablas de necesidades docentes, sus planes de investigación, o diferentes datos de contabilidad analítica (coste de cada centro, coste por crédito...).

En la reunión del grupo de trabajo han participado el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez; el director xeral de Presupuestos y Financiamiento Autonómico, Arturo López; la subdirectora xeral de Universidades, Beatriz Soutelo; y el subdirector de Financiación Autonómica, Recursos y Análisis presupuestaria, Javier de la Peña, como representantes de la Xunta.

Por parte de la Universidad de Santiago de Compostela han participado el gerente, Juan Díaz Villoslada, y el vicerrector de Coordinación del Campus de Lugo, Roberto Bande; por la de Vigo la gerente, Ana María Comesaña, y el vicerrector de Estrategia, Gobernanza y Economía, Xosé Henrique Vázquez; mientras que por la de A Coruña el rector, Ricardo Cao, y el vicerrector de Economía y Planificación Estratégica, Ángel Fernández.