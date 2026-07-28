Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago reunirá a 800 especialistas en estudos ingleses de máis de 30 países nun dos maiores congresos europeos da disciplina

A Facultade de Filoloxía da USC acollerá entre o 31 de agosto e o 4 de setembro o congreso internacional da European Society for the Study of English, con participantes de Europa, América e Asia

Adriana Quesada
Adriana Quesada
28/07/2026 17:30
María Alonso Alonso, Zeltia Blanco Suárez e Noemí Pereira Ares, membros do comité organizador local de ESSE 2026
María Alonso Alonso, Zeltia Blanco Suárez e Noemí Pereira Ares, membros do comité organizador local de ESSE 2026
Santi Alvite
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

A Universidade de Santiago converterase a finais de agosto nun dos principais centros internacionais da investigación en lingua, literatura e cultura inglesas coa celebración do XVIII Congreso da European Society for the Study of English (ESSE), o encontro de referencia europeo nesta disciplina.

A Facultade de Filoloxía acollerá entre o 31 de agosto e o 4 de setembro preto de 800 investigadoras e investigadores procedentes de máis de 33 países europeos, aos que se sumarán representantes de Xapón, Estados Unidos, Canadá e India. A cita situará durante cinco días a Santiago no mapa internacional da investigación en estudos ingleses.

O programa científico inclúe máis de setenta actividades académicas entre seminarios, conferencias, mesas redondas e presentacións de investigación, nas que se abordarán cuestións relacionadas coa lingüística inglesa, a literatura e a cultura dos países anglófonos, así como os retos actuais da disciplina.

20260727 PresentaciónAdLimina (3)

Santiago acogerá en mayo de 2027 el I Congreso Internacional de Estudios sobre las Peregrinaciones

Más información

Entre as persoas convidadas figuran a lingüista Karen Corrigan, da Universidade de Newcastle; o investigador finlandés Jopi Nyman, especialista en estudos de fronteira na literatura contemporánea; e a escritora escocesa A. L. Kennedy, unha das autoras máis recoñecidas das letras británicas, distinguida con galardóns como o Costa Book Award ou o Somerset Maugham Award.

O congreso acollerá tamén unha nova edición do Doctoral Symposium, un espazo dedicado ao persoal investigador novo para presentar e debater os seus proxectos.

A organización corre a cargo de 16 docentes do Departamento de Filoloxía Inglesa e Alemá da USC e conta co apoio da European Society for the Study of English, ademais da colaboración da Xunta de Galicia, o Consello da Cultura Galega e o Concello de Santiago.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Representantes de la Xunta y de las universidades de Santiago, Vigo y A Coruña participaron en la constitución del grupo de trabajo encargado de redactar el próximo Plan de Financiación Universitaria 2028-2032

La Xunta pone en marcha el nuevo plan de financiación de las universidades gallegas para el período 2028/2032
Agencias
O investigador do CiQUS Adrián foi recoñecido co Premio María Miguel 2026 da European Colloid and Interface Society

Un investigador do CiQUS da USC recibe un dos principais premios europeos para científicos novos en química de coloides
redacción santiago
María Alonso Alonso, Zeltia Blanco Suárez e Noemí Pereira Ares, membros do comité organizador local de ESSE 2026

Santiago reunirá a 800 especialistas en estudos ingleses de máis de 30 países nun dos maiores congresos europeos da disciplina
Adriana Quesada
Teo Montero Rey

El Noia Harp Fest arranca con la Real Filharmonía y el estreno mundial de Alén do azul
redacción santiago