Santiago reunirá a 800 especialistas en estudos ingleses de máis de 30 países nun dos maiores congresos europeos da disciplina
A Facultade de Filoloxía da USC acollerá entre o 31 de agosto e o 4 de setembro o congreso internacional da European Society for the Study of English, con participantes de Europa, América e Asia
A Universidade de Santiago converterase a finais de agosto nun dos principais centros internacionais da investigación en lingua, literatura e cultura inglesas coa celebración do XVIII Congreso da European Society for the Study of English (ESSE), o encontro de referencia europeo nesta disciplina.
A Facultade de Filoloxía acollerá entre o 31 de agosto e o 4 de setembro preto de 800 investigadoras e investigadores procedentes de máis de 33 países europeos, aos que se sumarán representantes de Xapón, Estados Unidos, Canadá e India. A cita situará durante cinco días a Santiago no mapa internacional da investigación en estudos ingleses.
O programa científico inclúe máis de setenta actividades académicas entre seminarios, conferencias, mesas redondas e presentacións de investigación, nas que se abordarán cuestións relacionadas coa lingüística inglesa, a literatura e a cultura dos países anglófonos, así como os retos actuais da disciplina.
Entre as persoas convidadas figuran a lingüista Karen Corrigan, da Universidade de Newcastle; o investigador finlandés Jopi Nyman, especialista en estudos de fronteira na literatura contemporánea; e a escritora escocesa A. L. Kennedy, unha das autoras máis recoñecidas das letras británicas, distinguida con galardóns como o Costa Book Award ou o Somerset Maugham Award.
O congreso acollerá tamén unha nova edición do Doctoral Symposium, un espazo dedicado ao persoal investigador novo para presentar e debater os seus proxectos.
A organización corre a cargo de 16 docentes do Departamento de Filoloxía Inglesa e Alemá da USC e conta co apoio da European Society for the Study of English, ademais da colaboración da Xunta de Galicia, o Consello da Cultura Galega e o Concello de Santiago.