Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Máis de 40 profesionais reforzaron a limpeza de Santiago durante as Festas do Apóstolo

O operativo extraordinario actuou nas zonas con maior afluencia de público con traballos de recollida de residuos, baldeo, retirada de cartelaría e eliminación de pintadas para recuperar a normalidade

Redacción Santiago
28/07/2026 16:15
O dispositivo especial de limpeza do Concello reforzou os traballos de recollida de residuos e acondicionamento dos espazos públicos con maior afluencia durante as Festas do Apóstolo
O dispositivo especial de limpeza do Concello reforzou os traballos de recollida de residuos e acondicionamento dos espazos públicos con maior afluencia durante as Festas do Apóstolo
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O Concello de Santiago reforzou durante a pasada fin de semana as actuacións de limpeza e recollida de residuos na rúa con motivo da celebración das Festas do Apóstolo. Fíxoo a través de labores extraordinarios destinados a afrontar o incremento no volume de lixo que se produce durante as celebracións, garantindo que ao remate das mesmas os espazos públicos da cidade recuperen a normalidade.

O operativo extraordinario do servizo de limpeza municipal, a través da empresa concesionaria, reuniu máis de corenta profesionais entre as persoas operarias, condutoras, peóns e persoal de coordinación. Levou a cabo traballos de limpeza viaria e de recollida de residuos.

Para a primeira destas funcións, púxose en marcha un reforzo específico de persoal de limpeza manual, ademais de dúas varredoras mecánicas durante a mañá e a tarde da fin de semana. Unha terceira varredora mecánica traballou en quenda nocturna. Do mesmo modo, operaron dúas baldeadoras, unha cisterna de baldeo e vehículos auxiliares de apoio.

No que se refire á recollida de residuos, traballaron tres equipos de carga traseira destinados á fracción resto, un equipo específico da Cidade Histórica, catro equipos de carga lateral para contedores de superficie e soterrados, un equipo de recollida selectiva de envases lixeiros e persoal de baleirado intensivo de papeleiras.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27/07/2026.- Efectivos del cuerpo de bomberos de Santiago han extinguido el fuego dentro de un garaje en la rúa das Santas Mariñas de Santiago de Compostela y que provocó una columna de humo que era visible desde distintos puntos del barrio compostelano. EFE/Xoán Rey

Un coche se incendia dentro de un garaje en Santiago sin causar víctimas

Más información

Áreas e tipos de actuación

Os labores extraordinarios de limpeza destináronse a aquelas zonas da cidade que xuntan máis público durante as festas. A lista inclúe a Cidade Histórica, con especial énfase nas prazas do Obradoiro e da Quintana. Tamén parques coma a Alameda ou San Domingos de Bonaval. No trazado urbano, actuouse con especial esforzo na praza de Galicia e nas rúas da Senra, República Arxentina e Alfredo Brañas, ademais de noutros puntos da cidade que rexistraron grandes volumes de tráfico de persoas ou foron espazo de celebracións.

Entre os traballos levados a cabo figuran o baleirado continuo de papeleiras, a recollida extraordinaria de residuos ou a limpeza manual de rúas e prazas. Tamén a varredura mecánica, o baldeo intensivo de vías públicas e a retirada de residuos nos espazos de concertos e eventos. Asemade, levouse a cabo un importante labor de limpeza despois do espectáculo piroténico da noite do 24 ao 25 de xullo.

A exposición 'Antifémina. Colita' poderá visitarse ata o 1 de agosto na Sala Isaac Díaz Pardo do Auditorio de Galicia con entrada libre

O proxecto que a censura non puido silenciar apura os seus últimos días en Santiago

Más información

Retirada de cartelaría e limpeza de pintadas

Este operativo especial tamén incluíu un labor destinado á recuperación da imaxe urbana durante os días posteriores á celebración do 25 de xullo. Deste modo, retiráronse carteis adheridos a mobiliario urbano, sinais e outros elementos públicos, ademais de retirarse os restos de adhesivos e tratarse as superficies afectadas. Igualmente, os labores incluíron a retirada de pancartas e outros elementos publicitarios abandonados.

En áreas afectadas por pintadas dentro de muros, mobiliario urbano ou instalacións municipais levouse a cabo un traballo de eliminación destas, seguido por un tratamento específico tendo en conta a superficie afectada.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Representantes de la Xunta y de las universidades de Santiago, Vigo y A Coruña participaron en la constitución del grupo de trabajo encargado de redactar el próximo Plan de Financiación Universitaria 2028-2032

La Xunta pone en marcha el nuevo plan de financiación de las universidades gallegas para el período 2028/2032
Agencias
O investigador do CiQUS Adrián foi recoñecido co Premio María Miguel 2026 da European Colloid and Interface Society

Un investigador do CiQUS da USC recibe un dos principais premios europeos para científicos novos en química de coloides
redacción santiago
María Alonso Alonso, Zeltia Blanco Suárez e Noemí Pereira Ares, membros do comité organizador local de ESSE 2026

Santiago reunirá a 800 especialistas en estudos ingleses de máis de 30 países nun dos maiores congresos europeos da disciplina
Adriana Quesada
Teo Montero Rey

El Noia Harp Fest arranca con la Real Filharmonía y el estreno mundial de Alén do azul
redacción santiago