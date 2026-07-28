Máis de 40 profesionais reforzaron a limpeza de Santiago durante as Festas do Apóstolo
O operativo extraordinario actuou nas zonas con maior afluencia de público con traballos de recollida de residuos, baldeo, retirada de cartelaría e eliminación de pintadas para recuperar a normalidade
O Concello de Santiago reforzou durante a pasada fin de semana as actuacións de limpeza e recollida de residuos na rúa con motivo da celebración das Festas do Apóstolo. Fíxoo a través de labores extraordinarios destinados a afrontar o incremento no volume de lixo que se produce durante as celebracións, garantindo que ao remate das mesmas os espazos públicos da cidade recuperen a normalidade.
O operativo extraordinario do servizo de limpeza municipal, a través da empresa concesionaria, reuniu máis de corenta profesionais entre as persoas operarias, condutoras, peóns e persoal de coordinación. Levou a cabo traballos de limpeza viaria e de recollida de residuos.
Para a primeira destas funcións, púxose en marcha un reforzo específico de persoal de limpeza manual, ademais de dúas varredoras mecánicas durante a mañá e a tarde da fin de semana. Unha terceira varredora mecánica traballou en quenda nocturna. Do mesmo modo, operaron dúas baldeadoras, unha cisterna de baldeo e vehículos auxiliares de apoio.
No que se refire á recollida de residuos, traballaron tres equipos de carga traseira destinados á fracción resto, un equipo específico da Cidade Histórica, catro equipos de carga lateral para contedores de superficie e soterrados, un equipo de recollida selectiva de envases lixeiros e persoal de baleirado intensivo de papeleiras.
Áreas e tipos de actuación
Os labores extraordinarios de limpeza destináronse a aquelas zonas da cidade que xuntan máis público durante as festas. A lista inclúe a Cidade Histórica, con especial énfase nas prazas do Obradoiro e da Quintana. Tamén parques coma a Alameda ou San Domingos de Bonaval. No trazado urbano, actuouse con especial esforzo na praza de Galicia e nas rúas da Senra, República Arxentina e Alfredo Brañas, ademais de noutros puntos da cidade que rexistraron grandes volumes de tráfico de persoas ou foron espazo de celebracións.
Entre os traballos levados a cabo figuran o baleirado continuo de papeleiras, a recollida extraordinaria de residuos ou a limpeza manual de rúas e prazas. Tamén a varredura mecánica, o baldeo intensivo de vías públicas e a retirada de residuos nos espazos de concertos e eventos. Asemade, levouse a cabo un importante labor de limpeza despois do espectáculo piroténico da noite do 24 ao 25 de xullo.
Retirada de cartelaría e limpeza de pintadas
Este operativo especial tamén incluíu un labor destinado á recuperación da imaxe urbana durante os días posteriores á celebración do 25 de xullo. Deste modo, retiráronse carteis adheridos a mobiliario urbano, sinais e outros elementos públicos, ademais de retirarse os restos de adhesivos e tratarse as superficies afectadas. Igualmente, os labores incluíron a retirada de pancartas e outros elementos publicitarios abandonados.
En áreas afectadas por pintadas dentro de muros, mobiliario urbano ou instalacións municipais levouse a cabo un traballo de eliminación destas, seguido por un tratamento específico tendo en conta a superficie afectada.