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Santiago de Compostela

El Noia Harp Fest arranca con la Real Filharmonía y el estreno mundial de Alén do azul

El festival internacional de arpa celebra su 13ª edición hasta el 1 de agosto con diez conciertos y la participación de figuras como Sona Jobarteh, Maeve Gilchrist y Park Stickney

Redacción Santiago
28/07/2026 17:25
Teo Montero Rey
Teo Montero es el creador de 'Alén do azul' obra que estrenará mañana la Real Filharmonía de Galicia
Rodrigo Solano
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El Noia Harp Fest inaugura este miércoles su 13.ª edición con un concierto de la Real Filharmonía de Galicia en el Teatro Coliseo Noela. Bajo la dirección de César Marcos y con el arpista José Antonio Domené como solista, la formación estrenará 'Alén do azul', obra del compositor coruñés Teo Montero Rey, ganadora del IV Premio Internacional de Composición Portus Apostoli 2025. La interpretación contará con el destacado arpista José Antonio Domené como solista.

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, durante la presentación del Noia Harp Fest 2026, que se celebrará con programación gratuita

Noia vuelve a convertirse en capital mundial del arpa con el Noia Harp Fest 2026 y estrenos artísticos exclusivos

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Además del estreno mundial, el programa incluirá piezas de Pietro Mascagni, Edvard Grieg, Mario Castelnuovo-Tedesco y Arnold Schoenberg. Este será el único concierto de pago de un festival que, hasta el 1 de agosto, ofrecerá diez actuaciones, nueve de ellas gratuitas.

El Festival Internacional de Arpa Vila de Noia reunirá durante cuatro días a destacados intérpretes nacionales e internacionales, entre ellos Sona Jobarteh, Maeve Gilchrist, Siobhán Armstrong y Park Stickney, consolidándose como el único certamen del noroeste peninsular dedicado exclusivamente al arpa.

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