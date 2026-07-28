El Noia Harp Fest arranca con la Real Filharmonía y el estreno mundial de Alén do azul
El festival internacional de arpa celebra su 13ª edición hasta el 1 de agosto con diez conciertos y la participación de figuras como Sona Jobarteh, Maeve Gilchrist y Park Stickney
El Noia Harp Fest inaugura este miércoles su 13.ª edición con un concierto de la Real Filharmonía de Galicia en el Teatro Coliseo Noela. Bajo la dirección de César Marcos y con el arpista José Antonio Domené como solista, la formación estrenará 'Alén do azul', obra del compositor coruñés Teo Montero Rey, ganadora del IV Premio Internacional de Composición Portus Apostoli 2025. La interpretación contará con el destacado arpista José Antonio Domené como solista.
Además del estreno mundial, el programa incluirá piezas de Pietro Mascagni, Edvard Grieg, Mario Castelnuovo-Tedesco y Arnold Schoenberg. Este será el único concierto de pago de un festival que, hasta el 1 de agosto, ofrecerá diez actuaciones, nueve de ellas gratuitas.
El Festival Internacional de Arpa Vila de Noia reunirá durante cuatro días a destacados intérpretes nacionales e internacionales, entre ellos Sona Jobarteh, Maeve Gilchrist, Siobhán Armstrong y Park Stickney, consolidándose como el único certamen del noroeste peninsular dedicado exclusivamente al arpa.