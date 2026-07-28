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Santiago de Compostela

El CHUS estrena un buscador con inteligencia artificial para localizar ensayos clínicos

Desarrollado por el Idis, es el primero de España y permitirá a los profesionales sanitarios encontrar estudios activos mediante consultas en lenguaje natural

Redacción Santiago
28/07/2026 12:44
LuzCouce-AdrianMosquera-AngelFacio
El nuevo buscador de ensayos clínicos está desarrollado por el grupo de Hematología Computacional y Genómica del Idis
IDIS
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El Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) cuenta ya con un nuevo buscador de ensayos clínicos basado en inteligencia artificial desarrollado por el grupo de Hematología Computacional y Genómica del Idis, que convierte al centro compostelán en el primero de España en disponer de esta tecnología.

La herramienta permite al personal médico consultar de forma rápida y sencilla los ensayos clínicos activos en el hospital mediante preguntas formuladas en lenguaje natural, facilitando la identificación de estudios que podrían beneficiar a determinados pacientes.

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El proyecto está dirigido por el doctor Adrián Mosquera, responsable del grupo de investigación, quien destaca que la plataforma nace para mejorar la conexión entre los profesionales del sistema sanitario, los pacientes y los equipos investigadores del CHUS.

“Este proyecto refleja la capacidad del Idis y del CHUS para desarrollar soluciones propias de inteligencia artificial generativa, integradas en nuestro entorno sanitario y dirigidas a mejorar tanto la atención a los pacientes como la investigación clínica”, señala Mosquera.

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Hasta ahora, la búsqueda de ensayos clínicos requería consultar diferentes registros, páginas web o documentos y conocer datos concretos como el nombre del estudio o del fármaco investigado. La nueva herramienta simplifica este proceso y permite realizar consultas más intuitivas, como preguntar si existe algún ensayo abierto para una determinada enfermedad.

Una vez realizada la consulta, el sistema identifica los estudios potencialmente relacionados y ofrece acceso a la información oficial de cada ensayo, incluyendo protocolos, criterios de inclusión y exclusión o estado del reclutamiento.

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La plataforma está disponible inicialmente para profesionales con cuenta corporativa del Sergas y no sustituye la valoración de los investigadores ni determina si un paciente puede participar en un estudio. Su objetivo es facilitar el acceso a la información y agilizar la derivación hacia los equipos responsables.

El proyecto se integra en la línea de trabajo que desarrollan el Idis y el CHUS en inteligencia artificial aplicada a la medicina, como la nueva unidad mixta de investigación UMI-MedIA, orientada a desarrollar soluciones tecnológicas para necesidades reales del sistema sanitario.

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La herramienta continuará evolucionando a partir de la experiencia de los usuarios y de las necesidades de los equipos clínicos y de investigación, con el objetivo de mejorar el acceso a los ensayos clínicos, favorecer una identificación más temprana de posibles candidatos y reforzar la posición del CHUS como centro de referencia en investigación sanitaria.

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