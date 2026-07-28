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Santiago de Compostela

Cuatro estudiantes gallegos impulsan su formación en investigación oncológica en centros de Santiago

La AECC concede ayudas para prácticas en el Idis, CiMUS e iMATUS con proyectos sobre cáncer de mama, cáncer de páncreas, terapias avanzadas e inteligencia artificial aplicada a la medicina

Redacción Santiago
28/07/2026 12:58
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La Asociación Española Contra el Cáncer ha concedido cuatro ayudas del Programa de Prácticas de Laboratorio de Verano AECC 2026
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La Asociación Española Contra el Cáncer ha concedido cuatro ayudas del Programa de Prácticas de Laboratorio de Verano AECC 2026 a estudiantes gallegos que desarrollarán su formación investigadora en centros de referencia de Santiago de Compostela.

Los beneficiarios son María Grela y Pablo Santos, estudiantes de Farmacia de la Universidade de Santiago, que realizarán sus prácticas en el Instituto de Materiales de la USC (iMATUS) y en el Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CiMUS), respectivamente. A ellos se suman Azael Durán, estudiante de Biología de la Universidade de Vigo, y Sabela López, graduada en Biotecnoloxía por la USC, que desarrollarán su actividad en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS).

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Durante dos meses, los cuatro jóvenes participarán en proyectos relacionados con distintas áreas de la investigación oncológica. Entre ellos se incluyen el desarrollo de modelos de cáncer de mama para avanzar en tratamientos personalizados, nuevas estrategias de nanomedicina basadas en ARN mensajero, aplicaciones de inteligencia artificial para la medicina de precisión y estudios sobre cáncer de páncreas.

La iniciativa busca acercar a los estudiantes universitarios al ámbito científico y favorecer la incorporación de nuevo talento a la investigación biomédica.

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