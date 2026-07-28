El Consorcio licita la restauración del Arco de Mazarelos para frenar su deterioro

El Consorcio de Santiago ha sacado a licitación las obras de limpieza, restauración y conservación del Arco de Mazarelos, con el objetivo de mejorar el estado de este elemento patrimonial Xunta

El Consorcio de Santiago ha licitado las obras de limpieza, restauración y conservación del Arco de Mazarelos, única puerta de la antigua muralla medieval que se conserva en su emplazamiento original.

Tal y como ha trasladado el Consorcio en una nota de prensa, la actuación, publicada en la Plataforma de Contratación do Sector Público, permitirá mejorar el estado de conservación de uno de los elementos patrimoniales "más singulares" de la Ciudad Histórica.

En este sentido, el presupuesto base de licitación asciende a 87.640,88 euros y el plazo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 4 de septiembre.

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Así, la intervención tendrá como objetivo garantizar la conservación de este monumento mediante una actuación de restauración que permita "frenar su deterioro y mejorar sus condiciones de conservación", desde el "máximo respeto a sus valores históricos, arquitectónicos e patrimoniales".

Concretamente, las obras contemplan la limpieza y restauración de los paramentos, la eliminación de la vegetación y de la colonización biológica presente sobre la fábrica, así como la consolidación de los elementos que presentan deterioro.

Además, se resolverán los problemas derivados de la entrada de agua de lluvia mediante el saneamiento y mejora de la estanqueidad de la parte superior del arco y de los encuentros con los edificios colindantes, evitando las filtraciones que afectan al monumento.

También, se revisarán los encintados, se repararán los elementos deteriorados y se retiraran o recolocarán aquellos ajenos al monumento que alteran su percepción.