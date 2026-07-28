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Santiago de Compostela

Cae una escultura en Rodrigo de Padrón y el PSdeG reclama al Concello más mantenimiento del patrimonio urbano

Marta Abal recuerda que el Pleno aprobó restaurar estas piezas en marzo y acusa al Gobierno de Sanmartín de no ejecutar el acuerdo

Redacción Santiago
28/07/2026 16:02
La concejala socialista Marta Abal
La concejala socialista Marta Abal
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La caída de una escultura situada en la avenida de Rodrigo de Padrón ha llevado al PSdeG a denunciar el estado de conservación del patrimonio escultórico de Santiago. La concejala socialista Marta Abal sostiene que la pieza, obra de Rubén García Juncal, se desplomó este lunes tras romperse por la base debido a su deterioro y a la falta de mantenimiento.

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Abal recordó que el pleno aprobó el pasado mes de marzo, a propuesta del grupo municipal socialista, la restauración de las esculturas de este ámbito, aunque asegura que el gobierno local no ejecutó el acuerdo. A su juicio, una actuación preventiva habría evitado la rotura.

La edil reclama ahora la recuperación inmediata de la escultura y una revisión del estado de conservación del conjunto del patrimonio escultórico de la ciudad para prevenir nuevos incidentes. Según defiende, el concello debe aplicar criterios de mantenimiento continuado a todas las esculturas del espacio público.

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