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Santiago de Compostela

'A Santa' de Francisco Asorey regresa definitivamente a Galicia y se incorpora al Museo Gaiás

La pieza, de gran valor histórico y artístico, inicia una nueva etapa en la Cidade da Cultura tras su recuperación para el patrimonio gallego

Adriana Quesada
Adriana Quesada
28/07/2026 15:40
Representantes institucionales participaron en el acto de recepción de 'A Santa', la escultura de Francisco Asorey que, tras permanecer durante décadas en Uruguay, regresa a Galicia
Representantes institucionales participaron en el acto de recepción de 'A Santa', la escultura de Francisco Asorey que, tras permanecer durante décadas en Uruguay, regresa a Galicia
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La escultura 'A Santa', una de las obras más emblemáticas del escultor gallego Francisco Asorey (Cambados, 1889-Santiago de Compostela, 1961), ha regresado de forma definitiva a Galicia y ya forma parte de los fondos del Museo Centro Gaiás de la Cidade da Cultura, donde podrá visitarse como pieza destacada de la exposición 'Francisco Asorey, unha recuperación necesaria'.

El acto de recepción de la obra reunió este martes al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; al conselleiro de Cultura, José López Campos; a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; a la presidenta del Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra; a familiares del escultor y a otros representantes institucionales y culturales.

La directora gerente de la Fundación Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez, abrió el acto, mientras que el comisario de la exposición y director del MARCO, Miguel Anxo Fernández-Cid, ofreció una explicación sobre la pieza y el significado que ocupa dentro de la trayectoria artística de Asorey.

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La escultura 'A Santa', de Asorey, será trasladada de Uruguay a Galicia y expuesta de forma permanente en Santiago

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Creada hace ahora un siglo, 'A Santa' representa a una labradora desnuda que carga un yugo sobre los hombros y está considerada una de las obras fundamentales del patrimonio artístico gallego por su relevancia histórica y simbólica. Tras ser adquirida por la Casa de Galicia de Montevideo, permaneció durante décadas en Uruguay, donde se convirtió en un símbolo de la emigración gallega y en uno de los principales ejemplos del patrimonio conservado por las colectividades gallegas en América.

La Xunta adquirió la escultura en 2023, culminando así el proceso para su regreso definitivo a Galicia. A partir de ahora, la obra se incorpora a la colección permanente del Museo Gaiás, reforzando la oferta cultural de la Cidade da Cultura.

Durante el acto, Alfonso Rueda destacó el carácter "histórico" del regreso de la escultura y subrayó su doble valor, tanto artístico como simbólico, al representar el vínculo entre Galicia y su diáspora. En este sentido, enmarcó la recuperación de la obra en la apuesta del Gobierno gallego por convertir los museos en espacios que, además de conservar el patrimonio, actúen como motores culturales, sociales y turísticos.

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Por su parte, la alcaldesa de Santiago celebró que 'A Santa', a la que definió como un "emblema", pueda permanecer de forma definitiva en Galicia y, en concreto, en Santiago de Compostela. Sanmartín también animó a la ciudadanía a acercarse a la figura de Francisco Asorey, al que calificó como "un referente" de la escultura gallega.

La exposición 'Francisco Asorey, unha recuperación necesaria' permitirá al público conocer de cerca una de las piezas más representativas del artista, coincidiendo con el regreso a Galicia de una obra que durante décadas permaneció ligada a la memoria de la emigración gallega en América.

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