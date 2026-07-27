Santiago de Compostela
Un coche se incendia dentro de un garaje en Santiago sin causar víctimas
Un coche se ha incendiado este lunes dentro de un garaje en la rúa Santas Mariñas, en Santiago de Compostela, sin causar víctimas.
La Policía Local ha informado de que el incendio se produjo a la altura del número 49 de la rúa Santas Mariñas y provocó mucho humo, aunque no ha precisado datos sobre el tipo de vehículo que ha ardido ni las causas del suceso.
Los bomberos de Santiago permanecen desplegados en la zona para extinguir las llamas y realizar labores de ventilación.
Testigos de lo ocurrido han afirmado que escucharon un gran estruendo dentro del garaje, y el humo era visible desde distintos puntos de la capital gallega