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Santiago de Compostela

Un coche se incendia dentro de un garaje en Santiago sin causar víctimas

Efe
27/07/2026 19:26
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27/07/2026.- Efectivos del cuerpo de bomberos de Santiago han extinguido el fuego dentro de un garaje en la rúa das Santas Mariñas de Santiago de Compostela y que provocó una columna de humo que era visible desde distintos puntos del barrio compostelano. EFE/Xoán Rey
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EFE
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Un coche se ha incendiado este lunes dentro de un garaje en la rúa Santas Mariñas, en Santiago de Compostela, sin causar víctimas.

La Policía Local ha informado de que el incendio se produjo a la altura del número 49 de la rúa Santas Mariñas y provocó mucho humo, aunque no ha precisado datos sobre el tipo de vehículo que ha ardido ni las causas del suceso.

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Los bomberos de Santiago permanecen desplegados en la zona para extinguir las llamas y realizar labores de ventilación.

Testigos de lo ocurrido han afirmado que escucharon un gran estruendo dentro del garaje, y el humo era visible desde distintos puntos de la capital gallega

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