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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Santiago incorpora 29 novas licenzas de taxi adaptado na primeira ampliación do servizo desde 1998

O Concello abre o concurso para reforzar a accesibilidade e ampliar a oferta de transporte público cun procedemento que prioriza aos condutores asalariados e aos vehículos máis sostibles

Adriana Quesada
Adriana Quesada
27/07/2026 16:40
O concelleiro de Mobilidade, Xan Duro, presentou a convocatoria para a adxudicación de 29 novas licenzas de taxi adaptado, cuxo prazo de solicitude rematará o 18 de setembro
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O Concello de Santiago deu un novo paso para ampliar o servizo de taxi da cidade coa aprobación das bases reguladoras do concurso para a adxudicación de 29 novas licenzas, todas elas destinadas a vehículos adaptados para persoas con mobilidade reducida. As solicitudes poderán presentarse ata o 18 de setembro, unha vez se publiquen as bases no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

O concelleiro de Mobilidade, Convivencia e Centros Socioculturais, Xan Duro, destacou que esta será a primeira ampliación do número de licenzas de taxi en Compostela desde 1998. Segundo sinalou, a cidade mantén actualmente 144 licenzas, a mesma cifra que hai case tres décadas, a pesar do incremento da poboación, da chegada de máis visitantes e do aumento da actividade vinculada ao aeroporto e ao Camiño de Santiago.

Duro explicou que, aínda que Santiago cumpre coa ratio legal dun taxi por cada mil habitantes, o Goberno local acreditou ante a Xunta de Galicia que a oferta actual resulta insuficiente para atender a demanda real. Neste sentido, lembrou que por cada cen persoas residentes existen outras 77 vinculadas á cidade por motivos de estudo, traballo ou outras circunstancias, ademais do crecemento do turismo e do número de peregrinos.

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As novas licenzas estarán vinculadas de forma permanente a vehículos adaptados para persoas con mobilidade reducida, unha medida que responde tanto ás peticións do propio sector como ás demandas de diferentes entidades sociais. O edil subliñou que, aínda que se supera o mínimo legal do 5 % de taxis adaptados, as necesidades actuais e o progresivo envellecemento da poboación fan necesaria unha maior dispoñibilidade deste tipo de vehículos.

O Concello tamén introduciu criterios de valoración que buscan favorecer o acceso ás licenzas das persoas que xa traballan como condutores asalariados do taxi. Así, a antigüidade como profesional do sector poderá achegar ata 50 puntos, mentres que a experiencia como titular dunha licenza sumará un máximo de 35. Ademais, premiarase a incorporación de vehículos máis sostibles, con 15 puntos para os de cero emisións e 10 para os clasificados como Eco.

O canon para acceder ás novas licenzas quedou fixado en 88.000 euros, unha contía establecida a partir dun estudo económico que tivo en conta os custos e os ingresos asociados á actividade e os prezos medios dos traspasos de licenzas na cidade, situados entre os 140.000 e os 150.000 euros nos últimos anos.

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As persoas interesadas deberán acreditar a dispoñibilidade dun vehículo adaptado, contar co certificado municipal de aptitude profesional para prestar o servizo e cumprir o resto dos requisitos establecidos na normativa. Quedarán excluídas as persoas titulares de máis de dúas licenzas de taxi en Santiago ou quen transmitise outra licenza nos cinco anos anteriores á convocatoria.

O procedemento de adxudicación desenvolverase de forma coordinada entre o Concello e a Xunta de Galicia. Unha vez avaliadas as solicitudes, a administración autonómica emitirá un informe vinculante sobre o cumprimento dos requisitos para obter a autorización interurbana, paso previo á concesión definitiva das licenzas, que deberán entrar en funcionamento no prazo máximo dun mes desde a súa adxudicación.

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