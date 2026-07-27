Santiago e Padrón renovan a súa irmandade no tradicional Día de Padrón das Festas do Apóstolo
As alcaldías de Goretti Sanmartín e Anxo Rei reivindican a colaboración entre ambos os concellos e destacan retos compartidos como o turismo, a emerxencia climática e a protección do comercio local
As festas do Apóstolo celebraron este luns o tradicional Día de Padrón en Santiago, no que as dúas vilas reforzan os seus lazos de irmandade. A Corporación compostelá recibiu a súa homónima padronesa na praza do Obradoiro, onde se produciu o intercambio de bastóns de mando entre a alcaldesa e o alcalde e os saúdos protocolarios.
No Pazo de Raxoi, concretamente no Salón Vermello, a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín Rei, e o rexedor padronés, Anxo Rei, destacaron os máis 60 anos de tradición desta irmandade entre Compostela e Padrón.
A rexedora compostelá lembrou que Santiago e Padrón son "dous pobos irmáns que teñen unha longa tradición en común" como a Traslatio, o Camiño Portugués, o río Sar e a figura de Rosalía de Castro. Salientou que afrontan tamén retos conxuntos coma os derivados da emerxencia climática, cos devastadores incendios forestais, polos que enviou toda a súa solidariedade ás persoas afectadas; así coma o preocupante descenso nas reservas de auga.
Alén da cuestións xeográficas e medioambientais, Sanmartín Rei sinalou que Compostela e Padrón seguen a ter a día de hoxe preocupacións comúns e compartidas como o traballo a prol dun turismo sustentable, a implantación do imposto de estadías como ferramenta de compensación social, a planificación para regular os pisos turísticos ou protexer o comercio de proximidade.
Anxo Rei agradeceu o convite e lembrou os fortes vínculos entre ambas urbes, así como a utilidade desta colaboración entre os dous municipios que se materializa en múltiples asuntos. Igualmente, enviou unha mensaxe de ánimo e agarimo aos concellos afectados polos lumes. Seguidamente, chamou a exercer a "responsabilidade" para combater o cambio climático desde o lugar de cada quen. En relación ao vínculo con Santiago, o alcalde padronés celebrou que o presente acto envía "unha mensaxe de concordia": "Mentres todo avanza cada vez cara a máis enfrontamento, nós preferimos tender a man e colaborar", engadiu o rexedor, e convidou a Corporación a unha nova celebración do Día de Santiago en Padrón a vindeira Pascua.