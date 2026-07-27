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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Santiago aumenta ata os 140.000 euros as axudas para empresas de economía social

O Concello incrementa en 25.000 euros a convocatoria deste ano, que prevé subvencións de ata 5.000 euros por entidade para impulsar cooperativas, sociedades laborais e centros especiais de emprego

Redacción Santiago
27/07/2026 17:00
A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, presentou a nova convocatoria de axudas á economía social, dotada cun orzamento de 140.000 euros
A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, presentou a nova convocatoria de axudas á economía social, dotada cun orzamento de 140.000 euros
Concello de Santiago
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A Xunta de Goberno aprobou hoxe as bases e a convocatoria de axudas destinadas a apoiar ás empresas de economía social de Santiago. A Concellaría de Dereitos e Servizos Sociais destina a estas subvencións un orzamento total de 140.000 euros, 25.000 euros máis que o ano pasado. A concelleira María Rozas explicou que este incremento “responde á demanda dos grupos de traballo constituídos para abordar a elaboración do Plan de Acción da Economía Social”.

A tenenta de alcaldesa explicou que as axudas ás empresas de economía social pretenden contribuir “á consolidación e desenvolvemento do ecosistema da economía social en Santiago, un piar fundamental da economía compostelá que, ademais, promove valores de cooperación, solidariedade, inclusión social e igualdade”.

Ás axudas poden optar pequenas e medianas empresas con forma xurídica de cooperativas, sociedades laborais, centros especiais de emprego, que teñan a súa sede social, fiscal e, polo menos, un centro de traballo, no concello de Santiago. As candidatas presentarán unha memoria que acredite o triplo impacto económico, social e ambiental da empresa, e valorarase especialmente que a maioría do capital social ou das persoas traballadoras sexan mulleres; a presenza no persoal da empresa de persoas con discapacidade ou en situación de exclusión social; o uso do galego nas actividades da empresa; a súa internacionalización, e que se trate de empresas incluídas nos sectores agroalimentario, xardinería ou no sector servizos.

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O orzamento da convocatoria sobe dos 115.000 euros do ano pasado ata os 140.000 euros previstos este ano. As axudas serán dunha contía máxima de 5.000 euros por entidade beneficiaria.

O prazo xeral de presentación de solicitudes e xustificación comenzará a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia e rematará o 1 de outubro de 2026. O procedemento resolverase antes do 10 de novembro de 2026.

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