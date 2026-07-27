Santiago acogerá en mayo de 2027 el I Congreso Internacional de Estudios sobre las Peregrinaciones

20260727 PresentaciónAdLimina (3)

Santiago de Compostela acogerá en mayo de 2027 el I Congreso Internacional de Estudios sobre las Peregrinaciones, una cita que reunirá a investigadores y especialistas de distintos países para analizar el presente y el futuro del fenómeno peregrino en el marco del Año Santo.

La organización del encuentro fue uno de los principales asuntos abordados este lunes por el Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago, reunido en la sede del Consello Económico e Social de Galicia, con la participación del director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y del comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román.

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Bajo el lema 'El futuro de la peregrinación: caminos en transformación', el congreso se desarrollará durante tres jornadas con conferencias y sesiones paralelas dedicadas a cuestiones como la historia, la espiritualidad, el patrimonio cultural, la sostenibilidad, la inclusión, la identidad o los retos de futuro del Camino.

El encuentro coincidirá además con el 40 aniversario de la declaración del Camino de Santiago como Primer Itinerario Cultural Europeo por el Consejo de Europa, una efeméride que reforzará la proyección internacional de la cita.

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Durante la reunión también se presentaron los últimos datos del Camino. En lo que va de año, más de 290.000 peregrinos han recogido la Compostela, un 3 % más que en el mismo periodo de 2025. El Camino Francés sigue siendo la ruta más transitada, con algo más del 43 % de las peregrinaciones, mientras que el Camino Portugués y el Portugués de la Costa concentran alrededor del 20 % cada uno. Este último es, además, el itinerario con mayor crecimiento, al aumentar un 21 % respecto al año anterior.

La jornada sirvió también para presentar el nuevo número de la revista científica 'Ad Limina', dedicado a la música jacobea, y del libro 'Mil veces a Compostela. Peregrinos de la Edad Media', de la historiadora Adeline Rucquoi, traducido al castellano y editado por Turismo de Galicia.