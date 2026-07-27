Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago acogerá en mayo de 2027 el I Congreso Internacional de Estudios sobre las Peregrinaciones

Investigadores de distintos países analizarán el futuro del Camino en un encuentro que coincidirá con el 40 aniversario de su declaración como Primer Itinerario Cultural Europeo

Efe y Redacción Santiago
27/07/2026 19:22
20260727 PresentaciónAdLimina (3)
20260727 PresentaciónAdLimina (3)
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Santiago de Compostela acogerá en mayo de 2027 el I Congreso Internacional de Estudios sobre las Peregrinaciones, una cita que reunirá a investigadores y especialistas de distintos países para analizar el presente y el futuro del fenómeno peregrino en el marco del Año Santo.

La organización del encuentro fue uno de los principales asuntos abordados este lunes por el Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago, reunido en la sede del Consello Económico e Social de Galicia, con la participación del director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y del comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román.

Vista del Panteón de Galegos Ilustres en el conjunto de Santo Domingo de Bonaval

O Consorcio licita a restauración do Panteón de Galegas e Galegos Ilustres e da capela de Castelao

Más información

Bajo el lema 'El futuro de la peregrinación: caminos en transformación', el congreso se desarrollará durante tres jornadas con conferencias y sesiones paralelas dedicadas a cuestiones como la historia, la espiritualidad, el patrimonio cultural, la sostenibilidad, la inclusión, la identidad o los retos de futuro del Camino.

El encuentro coincidirá además con el 40 aniversario de la declaración del Camino de Santiago como Primer Itinerario Cultural Europeo por el Consejo de Europa, una efeméride que reforzará la proyección internacional de la cita.

A exposición 'Antifémina. Colita' poderá visitarse ata o 1 de agosto na Sala Isaac Díaz Pardo do Auditorio de Galicia con entrada libre

O proxecto que a censura non puido silenciar apura os seus últimos días en Santiago

Más información

Durante la reunión también se presentaron los últimos datos del Camino. En lo que va de año, más de 290.000 peregrinos han recogido la Compostela, un 3 % más que en el mismo periodo de 2025. El Camino Francés sigue siendo la ruta más transitada, con algo más del 43 % de las peregrinaciones, mientras que el Camino Portugués y el Portugués de la Costa concentran alrededor del 20 % cada uno. Este último es, además, el itinerario con mayor crecimiento, al aumentar un 21 % respecto al año anterior.

La jornada sirvió también para presentar el nuevo número de la revista científica 'Ad Limina', dedicado a la música jacobea, y del libro 'Mil veces a Compostela. Peregrinos de la Edad Media', de la historiadora Adeline Rucquoi, traducido al castellano y editado por Turismo de Galicia.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27/07/2026.- Efectivos del cuerpo de bomberos de Santiago han extinguido el fuego dentro de un garaje en la rúa das Santas Mariñas de Santiago de Compostela y que provocó una columna de humo que era visible desde distintos puntos del barrio compostelano. EFE/Xoán Rey

Un coche se incendia dentro de un garaje en Santiago sin causar víctimas
EFE
20260727 PresentaciónAdLimina (3)

Santiago acogerá en mayo de 2027 el I Congreso Internacional de Estudios sobre las Peregrinaciones
EFE
A reitora da USC, Rosa M. Crujeiras, e representantes do IDEGA mantiveron un encontro con responsables de FINSA

A USC estreita lazos con FINSA para reforzar a transferencia de coñecemento e a innovación sostible
redacción santiago
O equipo da USC integrado no proxecto GENDEII participou na preparación da iniciativa, seleccionada con cualificación de excelencia no programa europeo Marie Skłodowska-Curie Staff Exchanges

A USC participa nun proxecto europeo de case dous millóns para impulsar a igualdade e a inclusión no sector tecnolóxico
redacción santiago