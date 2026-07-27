Santiago acoge la presentación de la novela ganadora del Premio Neira Vilas de Literatura Xuvenil 2026

El autor de la obra ganadora, Álvaro Domínguez Instagram

El Pazo de San Roque acogerá este martes, 28 de julio, a las 11.00 horas, la presentación de Místicas. Curso do 34, de Álvaro Domínguez, obra ganadora del Premio Neira Vilas de Literatura Xuvenil 2026.

En el acto participarán el autor, el secretario xeral da Lingua, Valentín García; el presidente de la Fundación Neira Vilas, Fernando Redondo Neira; y el director general de Editorial Galaxia, Marcos Calveiro.

La novela está ambientada en 1934 y combina fantasía, misterio y reivindicación social a través de la historia de Miranda Xardín, la primera joven admitida en una escuela de magia reservada hasta entonces a los hombres. Tras el asesinato de un estudiante, la protagonista deberá enfrentarse tanto a la investigación del crimen como a los prejuicios de una institución marcada por la misoginia.

Cartel del evento

Álvaro Domínguez (Pontevedra, 1986) es licenciado en Historia del Arte por la Universidade de Santiago de Compostela y profesor de Geografía e Historia. En 2022 ganó el Premio Fundación Neira Vilas de Novela con Cristais rotos.