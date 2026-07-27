Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago acoge la presentación de la novela ganadora del Premio Neira Vilas de Literatura Xuvenil 2026

Álvaro Domínguez dará a conocer 'Místicas. Curso do 34', acompañado por representantes de la Xunta, la Fundación Neira Vilas y Editorial Galaxia.

Redacción Santiago
27/07/2026 11:44
Screenshot
El autor de la obra ganadora, Álvaro Domínguez
Instagram
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Pazo de San Roque acogerá este martes, 28 de julio, a las 11.00 horas, la presentación de Místicas. Curso do 34, de Álvaro Domínguez, obra ganadora del Premio Neira Vilas de Literatura Xuvenil 2026.

En el acto participarán el autor, el secretario xeral da Lingua, Valentín García; el presidente de la Fundación Neira Vilas, Fernando Redondo Neira; y el director general de Editorial Galaxia, Marcos Calveiro.

La novela está ambientada en 1934 y combina fantasía, misterio y reivindicación social a través de la historia de Miranda Xardín, la primera joven admitida en una escuela de magia reservada hasta entonces a los hombres. Tras el asesinato de un estudiante, la protagonista deberá enfrentarse tanto a la investigación del crimen como a los prejuicios de una institución marcada por la misoginia.

939c3aa8-3c84-4f3d-945c-4bba89b0689c
Cartel del evento

Álvaro Domínguez (Pontevedra, 1986) es licenciado en Historia del Arte por la Universidade de Santiago de Compostela y profesor de Geografía e Historia. En 2022 ganó el Premio Fundación Neira Vilas de Novela con Cristais rotos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27/07/2026.- Efectivos del cuerpo de bomberos de Santiago han extinguido el fuego dentro de un garaje en la rúa das Santas Mariñas de Santiago de Compostela y que provocó una columna de humo que era visible desde distintos puntos del barrio compostelano. EFE/Xoán Rey

Un coche se incendia dentro de un garaje en Santiago sin causar víctimas
EFE
20260727 PresentaciónAdLimina (3)

Santiago acogerá en mayo de 2027 el I Congreso Internacional de Estudios sobre las Peregrinaciones
EFE
A reitora da USC, Rosa M. Crujeiras, e representantes do IDEGA mantiveron un encontro con responsables de FINSA

A USC estreita lazos con FINSA para reforzar a transferencia de coñecemento e a innovación sostible
redacción santiago
O equipo da USC integrado no proxecto GENDEII participou na preparación da iniciativa, seleccionada con cualificación de excelencia no programa europeo Marie Skłodowska-Curie Staff Exchanges

A USC participa nun proxecto europeo de case dous millóns para impulsar a igualdade e a inclusión no sector tecnolóxico
redacción santiago