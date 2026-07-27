Rueda atribuye las críticas de Goretti Sanmartín a un intento de "desviar la atención" de sus problemas de gestión

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, respondió a las críticas de la alcaldesa de Santiago por la falta de un encuentro institucional y las vinculó a la gestión del Gobierno municipal Europa Press

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha rebajado las quejas de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín (BNG), porque no acceda a mantener un encuentro con ella, a "un intento" de la regidora para "desviar la atención" ante los "muchísimos problemas de gestión" que, a su juicio, tiene "en su día a día".

"Creo que en este momento tiene muchísimos problemas de gestión. Todos los días le sale uno diferente y creo que quiere desviar la atención", ha sugerido el presidente gallego, quien ha dado a entender que Sanmartín pretende "responsabilizarle" ante sus dificultades para "resolver muchos de los problemas" que hay en la capital gallega.

"Está bien como intento, pero creo que los santiagueses son muy listos y no creo que le cuele", ha zanjado.