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Santiago de Compostela

O proxecto que a censura non puido silenciar apura os seus últimos días en Santiago

A exposición, aberta ata o 1 de agosto, reúne máis de 130 fotografías da autora e recupera un proxecto censurado en 1977 que cuestiona os estereotipos de xénero e a representación das mulleres

Redacción Santiago
27/07/2026 16:00
A exposición 'Antifémina. Colita' poderá visitarse ata o 1 de agosto na Sala Isaac Díaz Pardo do Auditorio de Galicia con entrada libre
A exposición 'Antifémina. Colita' poderá visitarse ata o 1 de agosto na Sala Isaac Díaz Pardo do Auditorio de Galicia con entrada libre
Concello de Santiago
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O Auditorio de Galicia encara a última semana de 'Antifémina. Colita', a exposición que recupera un dos proxectos máis relevantes da historia recente da fotografía na contorna estatal. A mostra, que permanecerá aberta ata o sábado 1 de agosto na Sala Isaac Díaz Pardo, ofrece unha oportunidade única para descubrir ou revisitar un traballo que mantén intacta a súa capacidade para cuestionar os estereotipos de xénero e a representación das mulleres na sociedade.

Coproducida por La Fábrica e o Círculo de Bellas Artes, coa curadoría de Francesc Polop, a exposición reúne máis de 130 fotografías de Colita organizadas en dez ámbitos temáticos que dialogan cos textos da escritora e ensaísta Maria Aurèlia Capmany, coautora do libro 'Antifémina', publicado en 1977 e censurado pouco despois da súa aparición.

Ao longo do percorrido, a mostra aborda cuestións como a invisibilidade da vellez feminina, o matrimonio como destino social, o traballo das mulleres, a relixión, a prostitución, a cousificación do corpo, a marxinación, a moda, o piropo ou os papeis impostos ás mulleres. Lonxe de ofrecer unha visión nostálxica, 'Antifémina' propón unha lectura crítica que invita a reflexionar sobre os avances acadados e sobre as desigualdades que, décadas despois, continúan presentes.

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A exposición supón tamén unha oportunidade para redescubrir a obra dunha das grandes figuras da fotografía documental española. Co seu estilo directo, irónico e profundamente humanista, Colita retrata unha sociedade en transformación e faino en diálogo coa lucidez e o pensamento crítico de Maria Aurèlia Capmany, cuxos textos acompañan as imaxes ao longo de toda a mostra.

Nas últimas semanas, 'Antifémina' completou o seu programa de actividades paralelas con visitas guiadas que permitiron afondar no contexto histórico da exposición e no proceso de recuperación dun proxecto que, case cincuenta anos despois da súa creación, continúa mantendo unha extraordinaria vixencia.

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