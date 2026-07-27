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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

O Consorcio licita a restauración do Panteón de Galegas e Galegos Ilustres e da capela de Castelao

As obras, cun orzamento de 167.000 euros, permitirán reparar humidades, filtracións e elementos deteriorados do conxunto de Bonaval

Redacción Santiago
27/07/2026 16:54
Vista del Panteón de Galegos Ilustres en el conjunto de Santo Domingo de Bonaval
As obras de restauración afectan ao Panteón de Galegas e Galegos Ilustres e da capela que alberga o sepulcro de Castelao, no conxunto de Santo Domingo de Bonaval.
Archivo
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O Consorcio de Santiago sacou a licitación as obras de restauración da nave de acceso ao Panteón de Galegas e Galegos Ilustres e da capela que alberga o sepulcro de Castelao, no conxunto de Santo Domingo de Bonaval. O prazo para presentar ofertas permanecerá aberto ata o 4 de setembro e o orzamento da actuación ascende a 167.058,90 euros, IVE incluído.

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Segundo explica a entidade, o importe foi actualizado para adaptarse ás condicións actuais do mercado da construción, tendo en conta o incremento do custo dos materiais e as dificultades derivadas do derrubamento parcial do muro do ceminterio de Bonaval.

A intervención permitirá restaurar a nave de acceso ao Panteón e a capela onde repousan os restos de Castelao, actuando sobre as principais patoloxías detectadas. Os traballos centraranse na eliminación de humidades e filtracións, así como na recuperación dos revestimentos e das pinturas murais deterioradas.

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O Consorcio destaca que esta actuación forma parte das intervencións que desenvolve para a conservación do patrimonio histórico de Santiago e para preservar un dos espazos de maior valor simbólico e cultural de Galicia.

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