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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

O Compostela TradFest reafirma o seu éxito cunha oitava edición multitudinaria

Milleiros de persoas participaron en máis de doce horas de música, baile e actividades no casco histórico durante unha das grandes citas das Festas do Apóstolo

Redacción Santiago
27/07/2026 14:35
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Durante máis de doce horas de programación ininterrompida, milleiros de persoas encheron as rúas e prazas do casco histórico
Javi Sobrado
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O Compostela TradFest pechou a súa oitava edición consolidado como unha das citas culturais máis destacadas das Festas do Apóstolo. Durante máis de doce horas de programación ininterrompida, milleiros de persoas encheron as rúas e prazas do casco histórico para gozar da música e do baile tradicional.

A xornada comezou na Praza da Quintana coa Banda Municipal de Música de Santiago e continuou con concertos na Igrexa da Universidade, onde actuaron artistas como Ana Alcaide, Bill Cooley, Vox Stellae e O Gajo

Pola súa banda, a Praza de Mazarelos converteuse no gran punto de encontro do festival co serán protagonizado por Ferrinhas Bravas, Faíscas da Pontraga e Os da Porfía, ademais do encontro musical entre o escocés Allan MacDonald e Chick McAuley.

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A actuación de Budiño cerrou o festival
Javi Sobrado

O peche chegou de novo á Praza da Quintana cos concertos de Felisa Segade e Budiño, encargado de clausurar unha edición que confirmou o éxito de público do festival. A programación completouse con ruadas de música tradicional polas rúas do casco histórico e un mercado de artesanía na Praza de Mazarelos.

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