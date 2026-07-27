O Compostela TradFest reafirma o seu éxito cunha oitava edición multitudinaria
Milleiros de persoas participaron en máis de doce horas de música, baile e actividades no casco histórico durante unha das grandes citas das Festas do Apóstolo
O Compostela TradFest pechou a súa oitava edición consolidado como unha das citas culturais máis destacadas das Festas do Apóstolo. Durante máis de doce horas de programación ininterrompida, milleiros de persoas encheron as rúas e prazas do casco histórico para gozar da música e do baile tradicional.
A xornada comezou na Praza da Quintana coa Banda Municipal de Música de Santiago e continuou con concertos na Igrexa da Universidade, onde actuaron artistas como Ana Alcaide, Bill Cooley, Vox Stellae e O Gajo.
Pola súa banda, a Praza de Mazarelos converteuse no gran punto de encontro do festival co serán protagonizado por Ferrinhas Bravas, Faíscas da Pontraga e Os da Porfía, ademais do encontro musical entre o escocés Allan MacDonald e Chick McAuley.
O peche chegou de novo á Praza da Quintana cos concertos de Felisa Segade e Budiño, encargado de clausurar unha edición que confirmou o éxito de público do festival. A programación completouse con ruadas de música tradicional polas rúas do casco histórico e un mercado de artesanía na Praza de Mazarelos.