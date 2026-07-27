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Santiago de Compostela

La Cofradía del Flagelado despedirá a la última comunidad jesuita de Santiago con su máxima distinción

La hermandad reconocerá la labor de los tres religiosos que abandonarán la ciudad tras el cierre de la comunidad compostelana

Redacción Santiago
27/07/2026 11:29
Calvario
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El próximo 31 de julio, a las 19.00 horas, la iglesia de San Agustín acogerá la misa solemne de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Será la última gran celebración de la comunidad jesuita de Santiago antes del cierre de la comunidad compostelana, decidido por los superiores de la orden.

Durante el acto, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Flagelado entregará la distinción de Cofrades de Honor a los padres Fermín Rodríguez, Fernando Gálligo y Daniel Cuesta. 

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La escultura 'A Santa', de Asorey, será trasladada de Uruguay a Galicia y expuesta de forma permanente en Santiago

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La hermandad quiere reconocer tanto la labor desarrollada por estos tres religiosos durante los últimos cuatro años como la de todos los jesuitas que, a lo largo de los últimos 75 años, han acompañado a la Cofradía y contribuido a convertir la procesión del Flagelado en uno de los principales referentes de la Semana Santa compostelana.

La entidad destaca la implicación de los tres sacerdotes en la actividad litúrgica, las campañas de acción social, la gestión de la cofradía y proyectos como la restauración y el replicado de la imagen titular.

Con este homenaje, la Cofradía quiere agradecer públicamente la presencia de la Compañía de Jesús en Santiago y el apoyo prestado a la hermandad durante décadas.

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