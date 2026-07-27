La Cofradía de Pescadores de Laxe ofrecerá una degustación gratuita en la Praza de Abastos de Santiago

El objetivo es fomentar el consumo de pescado fresco y de proximidad Cedida

La Praza de Abastos de Santiago de Compostela acogerá este jueves, 30 de julio, una degustación gratuita de tapas elaboradas con pescado fresco procedente de la lonja de Laxe. La cita comenzará a las 12.00 horas y se prolongará hasta agotar existencias.

Al frente de las elaboraciones estará la chef Lucía Freitas, distinguida con una Estrella Michelin y responsable de los restaurantes A Tafona y Lume, además de O Xardín das Delicias, en el Hotel Costa Vella. Junto a ella cocinará Miguel Mosteiro, embajador de los pescados y mariscos de Laxe.

Durante la mañana, el público podrá degustar distintas propuestas gastronómicas elaboradas con especies de la lonja laxense. La organización prevé repartir más de 300 raciones gratuitas, acercando así el sabor de la Costa da Morte al corazón de Compostela.

La actividad forma parte de una campaña de promoción impulsada por la Cofradía de Pescadores de Laxe con el apoyo del GALP Costa da Morte. La iniciativa, que comenzó el pasado año con acciones en Vimianzo y A Coruña, continuará este verano con nuevas paradas en Santiago, Noia, Carballo y Muxía.

El objetivo es fomentar el consumo de pescado fresco y de proximidad, además de poner en valor la pesca artesanal y el trabajo de marineros y mariscadores, un sector clave para la economía local y la conservación de la cultura marinera gallega.

Con esta acción, la Cofradía de Pescadores de Laxe reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la calidad del producto y la promoción de la pesca artesanal como uno de los principales valores del litoral gallego.