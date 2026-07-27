Fidis y CoMeF renuevan su alianza para impulsar el II Congreso Internacional de Medicina Clínica

El II Congreso Internacional de Medicina Clínica se celebrará los días 25 y 26 de septiembre en la Cidade da Cultura Cedida

La Fundación Pública Galega IDIS (Fidis) y la Comunidad Médica en Formación (CoMeF) de la Universidade de Santiago de Compostela han renovado su convenio de colaboración para impulsar la segunda edición del Congreso Internacional de Medicina Clínica (Cimec) y reforzar la formación e investigación entre los futuros profesionales sanitarios.

El acuerdo da continuidad a la colaboración iniciada en la primera edición del congreso y respalda un proyecto promovido por estudiantes de Medicina con el objetivo de complementar la formación universitaria mediante actividades centradas en la práctica clínica, la innovación y la investigación.

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La directora de FIDIS, Isabel Lista, destacó que la renovación del convenio reafirma el compromiso de la fundación con una medicina basada en la formación rigurosa, la investigación y la colaboración. Por su parte, el presidente de CoMeF y del congreso, Carlos López Vila, subrayó la importancia de acercar la investigación biomédica a los estudiantes desde las primeras etapas de su formación para despertar nuevas vocaciones científicas.

El II Congreso Internacional de Medicina Clínica se celebrará los días 25 y 26 de septiembre en la Cidade da Cultura de Galicia. Tras reunir a más de 600 asistentes en su primera edición, el encuentro busca consolidarse como una cita de referencia para estudiantes y profesionales sanitarios.

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El programa incluirá conferencias, mesas de debate, talleres prácticos y espacios para la presentación de trabajos de investigación y proyectos de fin de grado. Entre los ponentes ya confirmados figuran la presidenta de la Academia Española de Dermatología y Venereología, Yolanda Gilaberte; el jefe de los servicios médicos del Real Club Celta, Juan José García Cota; el director del Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones del Hospital del Mar, Víctor Pérez Solà; y la catedrática emérita de la Universitat de València Ana Lluch, referente nacional en investigación sobre cáncer de mama.

Desde CoMeF destacan que el respaldo de Fidis permitirá seguir ampliando la dimensión científica del congreso y ofrecer a los estudiantes una visión más completa de la práctica médica y la investigación. Ambas entidades coinciden en que esta colaboración fortalece el ecosistema sanitario gallego y demuestra el potencial de los proyectos impulsados desde el ámbito universitario cuando cuentan con el apoyo de instituciones consolidadas.