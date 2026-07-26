La Xunta destina 200.800 euros a redactar el proyecto de reforma del Salón Teatro de Santiago

La fachada del Salón Teatro Xunta de Galicia

La Xunta ha adjudicado por un importe de 200.798,47 euros, la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como la dirección de obra, para garantizar la conservación y el mantenimiento del edificio del Salón Teatro de Santiago de Compostela.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, el estudio de arquitectura pontevedrés Rodríguez+Pintos SLP será el responsable de llevar a cabo esta actuación en un plazo máximo de 25,5 meses.

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Según se recoge en la documentación, el principal objetivo de esta contratación es diseñar los trabajos necesarios para resolver las patologías que afectan a la cubierta, mejorar la accesibilidad y la seguridad en caso de incendio y optimizar la eficiencia energética del inmueble.

Por ello, en el proyecto se definirá la metodología para sustituir la cubierta y los elementos de evacuación de aguas pluviales con el fin de solucionar los problemas de estanqueidad, el diseño de la adaptación de los espacios y servicios para fomentar la inclusión y la participación de todas las personas usuarias, así como la mejora de la accesibilidad y de las condiciones de evacuación del edificio.

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Además, para prevenir el riesgo de incendio, se incluirá una propuesta de sectorización entre la caja escénica y el resto del edificio y se renovarán los elementos decorativos y de equipamiento.

Finalmente, se evaluará el estado actual de los suministros de agua caliente, electricidad, iluminación y ventilación, y se abordará la eficiencia energética del edificio, tanto desde el punto de vista constructivo como de las instalaciones y de los equipos de climatización, ventilación e iluminación.