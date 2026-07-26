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Santiago de Compostela

La Xunta destina 200.800 euros a redactar el proyecto de reforma del Salón Teatro de Santiago

La actuación definirá las obras para renovar la cubierta, mejorar la accesibilidad, reforzar la seguridad contra incendios y aumentar la eficiencia energética del edificio

Europa Press
26/07/2026 18:49
CulturaSalonTeatro
La fachada del Salón Teatro
Xunta de Galicia
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La Xunta ha adjudicado por un importe de 200.798,47 euros, la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como la dirección de obra, para garantizar la conservación y el mantenimiento del edificio del Salón Teatro de Santiago de Compostela.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, el estudio de arquitectura pontevedrés Rodríguez+Pintos SLP será el responsable de llevar a cabo esta actuación en un plazo máximo de 25,5 meses.

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Según se recoge en la documentación, el principal objetivo de esta contratación es diseñar los trabajos necesarios para resolver las patologías que afectan a la cubierta, mejorar la accesibilidad y la seguridad en caso de incendio y optimizar la eficiencia energética del inmueble.

Por ello, en el proyecto se definirá la metodología para sustituir la cubierta y los elementos de evacuación de aguas pluviales con el fin de solucionar los problemas de estanqueidad, el diseño de la adaptación de los espacios y servicios para fomentar la inclusión y la participación de todas las personas usuarias, así como la mejora de la accesibilidad y de las condiciones de evacuación del edificio.

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Además, para prevenir el riesgo de incendio, se incluirá una propuesta de sectorización entre la caja escénica y el resto del edificio y se renovarán los elementos decorativos y de equipamiento.

Finalmente, se evaluará el estado actual de los suministros de agua caliente, electricidad, iluminación y ventilación, y se abordará la eficiencia energética del edificio, tanto desde el punto de vista constructivo como de las instalaciones y de los equipos de climatización, ventilación e iluminación.

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