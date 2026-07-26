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Santiago de Compostela

La escultura 'A Santa', de Asorey, será trasladada de Uruguay a Galicia y expuesta de forma permanente en Santiago

La pieza fue adquirida en 2022 por la Xunta y, aunque este tiempo fue expuesta en Montevideo, ahora podrá verse en la Cidade da Cultura

Europa Press
26/07/2026 18:42
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La pieza ya pudo verse en Santiago con motivo de la exposición 'Galicia, un relato en el mundo'
Xunta de Galicia
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La Xunta ha decidido trasladar de Uruguay a Galicia la escultura 'A Santa', realizada por Francisco Asorey, coincidiendo con el centenario de su creación. A partir de ahora, la pieza, que ha pasado más de siete décadas en Montevideo, podrá verse de forma permanente en la Cidade da Cultura, Santiago de Compostela.

El anuncio lo ha realizado este domingo el Gobierno gallego, propietario de la escultura desde 2022. Esta está considera "una de las obras claves" en la trayectoria de Asorey y también "una de las piezas más relevantes de la escultura gallega del siglo XX", según ha destacado la Consellería de Cultura. Asimismo, la ha ensalzado como un bien cultural "fundamental" de la memoria artística y emigración gallega.

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Tras su presentación, en el año 1926 en la Exposición Nacional de Bellas Artes en Madrid, la pieza fue adquirida en 1951 por la colectividad gallega emigrante en Montevideo, donde estaba expuesta hasta este momento. En 2022, la Xunta adquirió la figura en el proceso concursal de la Casa Galicia en Montevideo, dentro del que compró buena parte de los bienes que albergaba.

En ese momento, la Administración autonómica acordó con el Gobierno de Uruguay que la pieza pasase a exhibirse en el Museo Zorrilla. "Con todo, los últimos cambios en el relato expositivo de esta institución y la reorganización de su colección motivan ahora su traslado la Galicia para garantizar la idónea contextualización, estudio y contemplación de la obra por parte del público", ha explicado el departamento autonómico.

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La pieza ya pudo verse en Santiago con motivo de la exposición 'Galicia, un relato en el mundo', que sumó más de 46.000 visitas en la Cidade da Cultura, su futuro hogar. Su retorno es posible gracias a la "estrecha colaboración institucional" entre la Xunta de Galicia, el Gobierno de Uruguay y la dirección del Museo Zorrilla, con el apoyo de las colectividades gallegas en la diáspora.

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