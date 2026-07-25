Historia, autogobierno, movimientos vecinales y orfebrería, en el Alba de Compostela

Ricardo Gurriarán, Camilo Nogueira, Concha Rozas y Susi Gesto han sido las personas reconocidas Concello de Santiago

El Alba de Compostela ha centrado sus distinciones de la edición de 2026 en la historia, el autogobierno, los movimientos vecinales y la orfebrería, representados en las figuras de Ricardo Gurriarán, Camilo Nogueira, Concha Rozas y Susi Gesto.

El gobierno local de Santiago de Compostela ha entregado este sábado, en el Teatro Principal, las distinciones con las que reconoce a personalidades de la sociedad civil que hayan sido claves para la ciudad.

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Este año ha distinguido al profesor e historiador Ricardo Gurriarán, que se dedicó "con empeño, rigor y esfuerzo a recuperar la historia que nos fue negada", ha destacado durante su intervención en la ceremonia la alcaldesa, Goretti Sanmartín, que ha recordado también su papel en la recuperación de las dos esculturas del Mestre Mateo requisadas por la familia Franco.

Otro homenajeado es Camilo Nogueira, uno de los participantes de la comisión redactora del anteproyecto del Estatuto de Autonomía, por su contribución a dotar a Galicia de una herramienta para avanzar en el autogobierno, "con capital en Santiago de Compostela", ha subrayado Sanmartín.

Concha Rozas y su implicación en los movimientos vecinales, fundadora de la Asociación Avoas de Pontepedriña, ha recibido otra de las distinciones, por su intensa actividad para acompañar a los más mayores y "defender la accesibilidad, la dinamización, la seguridad y la calidad de vida de las vecinas", según la regidora.

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La artesanía gallega también ha estado presente y en concreto la orfebrería, con un homenaje a Susi Gesto, "que sabe amar la tradición desde la contemporaneidad" y representa la "antítesis del souvenir seriado, masificado, hecho de plástico a miles de kilómetros", ha dicho Sanmartín.

Durante su intervención, la alcaldesa ha recordado a los represaliados del franquismo y en concreto a la figura de Camilo Díaz Baliño, diseñador del cartel en defensa del Estatuto de Galicia de 1936, año en el que fue fusilado tras el golpe de Estado.

Su legado ha sido homenajeado en el cartel de las fiestas del Apóstol de este año, diseñado por la compostelana Iria Aldegunde.

"Y hoy, 25 de julio, esa conjunción de historia y futuro, de memoria y reconocimiento del que habla el encuentro de Camilo Díaz con Iria Aldegunde suponen, desde mi perspectiva, una metáfora de la mejor Compostela, de la Compostela que crea y avanza, la Compostela de la dignidad y el orgullo, la Compostela que se moderniza pero que valora los orígenes, el lugar de donde venimos, el corazón que hace latir todo nuestro municipio", ha aseverado.