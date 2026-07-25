Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Goretti Sanmartín reivindica Santiago como “un lugar de paz, memoria e identidade” na Ofrenda ao Apóstolo

A alcaldesa apelou ao diálogo entre institucións e lembrou a Camilo Díaz Baliño e ás vítimas do golpe de Estado de 1936 durante a recepción oficial no Pazo de Raxoi

Redacción Santiago
25/07/2026 15:49
12
A comitiva oficial, encabezada polo delegado rexio deste ano, o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, foi recibida pola rexedora e a Corporación municipal
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, reivindicou este sábado Compostela como "un lugar de paz, de memoria e de dignificación dos sinais de identidade" durante a recepción oficial celebrada no Pazo de Raxoi tras a tradicional Ofrenda ao Apóstolo, acto central da celebración do 25 de xullo.

A comitiva oficial, encabezada polo delegado rexio deste ano, o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, foi recibida pola rexedora e a Corporación municipal unha vez rematada a cerimonia relixiosa na Catedral. Durante o acto, Santalices asinou no Libro de Honra do Concello e pronunciou unhas palabras de agradecemento.

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices (2d), saluda al arzobispo Francisco José Prieto (d)

Santalices pide en la Ofrenda al Apóstol "unidad" política sobre el gallego y parar los "totalitarismos tecnológicos"

Más información

No seu discurso, Sanmartín definiu Santiago como unha cidade "que é patrimonio universal e acolle a todas as persoas sen distinción", destacando que "a diversidade está na cerna da Compostela". Ademais, apelou á cooperación entre as distintas administracións para seguir avanzando "no diálogo e na colaboración polo ben da veciñanza".

A alcaldesa tamén lembrou o 90 aniversario do plebiscito do Estatuto de Galicia e a figura de Camilo Díaz Baliño, a quen se dedica o cartel das festas deste ano. Sanmartín evocou igualmente ás vítimas do golpe de Estado de 1936, entre elas o alcalde Ánxel Casal, e afirmou que "noventa anos é demasiada agarda para resignificar, dignificar, resarcir e recuperar o que en moi poucos días se destruíu".

1_1

Goretti Sanmartín homenaxea a Begoña Caamaño cun traxe confeccionado con sabas de liño no Día de Galicia

Más información

A rexedora pechou a súa intervención co tradicional saúdo peregrino Ultreia et suseia!, animando a seguir "cara a adiante e cara a arriba" co compromiso das institucións e desexando unhas boas festas á veciñanza.

Entre as autoridades asistentes estiveron o presidente da Xunta, Alfonso Rueda; o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco; o presidente do PP, Alberto Núñez Feijóo; o arcebispo de Santiago, Francisco Prieto, e representantes dos distintos grupos municipais, ademais de conselleiros e outras autoridades civís e militares.

La portavoz nacional del BNG Ana Pontón participa este sábado en el 'Día da Patria'

"Galicia tiene que tener voz propia en este mundo", el grito del BNG en el 'Día da Patria'

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

WhatsApp Image 2026-07-25 at 20.06.46_0

Historia, autogobierno, movimientos vecinales y orfebrería, en el Alba de Compostela
EFE
12

Goretti Sanmartín reivindica Santiago como “un lugar de paz, memoria e identidade” na Ofrenda ao Apóstolo
redacción santiago
1_1

Goretti Sanmartín homenaxea a Begoña Caamaño cun traxe confeccionado con sabas de liño no Día de Galicia
Europa Press
IMG_1252

El Consorcio de Santiago asumirá la rehabilitación de edificios de la ciudad histórica para destinarlos a alquiler asequible
redacción santiago