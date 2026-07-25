Goretti Sanmartín reivindica Santiago como “un lugar de paz, memoria e identidade” na Ofrenda ao Apóstolo
A alcaldesa apelou ao diálogo entre institucións e lembrou a Camilo Díaz Baliño e ás vítimas do golpe de Estado de 1936 durante a recepción oficial no Pazo de Raxoi
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, reivindicou este sábado Compostela como "un lugar de paz, de memoria e de dignificación dos sinais de identidade" durante a recepción oficial celebrada no Pazo de Raxoi tras a tradicional Ofrenda ao Apóstolo, acto central da celebración do 25 de xullo.
A comitiva oficial, encabezada polo delegado rexio deste ano, o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, foi recibida pola rexedora e a Corporación municipal unha vez rematada a cerimonia relixiosa na Catedral. Durante o acto, Santalices asinou no Libro de Honra do Concello e pronunciou unhas palabras de agradecemento.
No seu discurso, Sanmartín definiu Santiago como unha cidade "que é patrimonio universal e acolle a todas as persoas sen distinción", destacando que "a diversidade está na cerna da Compostela". Ademais, apelou á cooperación entre as distintas administracións para seguir avanzando "no diálogo e na colaboración polo ben da veciñanza".
A alcaldesa tamén lembrou o 90 aniversario do plebiscito do Estatuto de Galicia e a figura de Camilo Díaz Baliño, a quen se dedica o cartel das festas deste ano. Sanmartín evocou igualmente ás vítimas do golpe de Estado de 1936, entre elas o alcalde Ánxel Casal, e afirmou que "noventa anos é demasiada agarda para resignificar, dignificar, resarcir e recuperar o que en moi poucos días se destruíu".
A rexedora pechou a súa intervención co tradicional saúdo peregrino Ultreia et suseia!, animando a seguir "cara a adiante e cara a arriba" co compromiso das institucións e desexando unhas boas festas á veciñanza.
Entre as autoridades asistentes estiveron o presidente da Xunta, Alfonso Rueda; o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco; o presidente do PP, Alberto Núñez Feijóo; o arcebispo de Santiago, Francisco Prieto, e representantes dos distintos grupos municipais, ademais de conselleiros e outras autoridades civís e militares.