Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Goretti Sanmartín homenaxea a Begoña Caamaño cun traxe confeccionado con sabas de liño no Día de Galicia

A peza, deseñada por Melania Freire e elaborada co taller De Cotío, recupera tecidos antigos e incorpora referencias á obra da escritora homenaxeada nas Letras Galegas 2026

Europa Press
25/07/2026 15:45
1_1
Goretti Sanmartín junto al delegado del Gobierno, Pedro Blanco, el presidente del PP, Nuñez Feijóo y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda 
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

A alcaldesa de Santiago, a nacionalista Goretti Sanmartín, elixiu para lucir nos actos do 25 de xullo un traxe confeccionado con sabas de liño que rende homenaxe a Begoña Caamaño, escritora recoñecida no Día das Letras Galegas deste 2026, obra da deseñadora de moda e directora de arte Melania Freire.

Para esta creación colaborou a xoieira artesá Rosa Méndez, ademais do taller de De Cotío, que xa foi autor do traxe da alcaldesa en 2025. Os zapatos de Sanmartín son de Miista, marca galega creada pola compostelá Laura Villasenín.

12

Goretti Sanmartín reivindica Santiago como “un lugar de paz, memoria e identidade” na Ofrenda ao Apóstolo

Más información

O conxunto de traxe e chaqueta está confeccionado en dous tipos de liño que proveñen de sabas antigas tecidas en tear por algunha muller anónima -como a Penélope que escribe Caamaño en 'Circe ou ou pracer do azul'-.

No estilismo figuran elementos sutís do traxe masculino tradicional de Galicia, como a solapa da chaqueta ou o detalle de abotonadura do pantalón, que se deconstruyen. Unha idea que se formaliza na totalidade do conxunto a través de pequenos botóns de cristal de Murano que nacen da colaboración con Rosa Méndez.

Os botóns de fío tradicionais da chaqueta foron feitos a man en De Cotío empregando os fíos de liño da propia saba coa que se confeccionou a peza.

Como se xestou o traxe

Melania Freire, premio Mestre Mateo 2024 á mellor dirección artística por 'O Corno', de Jaione Camborda, relatou como se xestou o deseño do traxe que loce este sábado a rexedora da capital galega, cuxo "punto de partida" foi achado nas páxinas de libros de fotografías do século XX en Compostela, en cuxas rúas se ve "como camiñan veloces" mulleres anónimas "atareadas".

"As que camiñan de costas á cámara vestidas de diario, ou as que evitan mirar ao obxectivo por medo ou vergoña nun mundo feito a medida para outros que non son elas. É aquí, neste punto do proxecto, onde aparece Begoña Caamaño co seu libro 'Circe ou ou pracer do azul' debaixo do brazo para reivindicalas e reivindicarnos", traslada.

La portavoz nacional del BNG Ana Pontón participa este sábado en el 'Día da Patria'

"Galicia tiene que tener voz propia en este mundo", el grito del BNG en el 'Día da Patria'

Más información

"Homenaxear de todas as formas posibles a Begoña Caamaño neste ano, tamén no traxe de Goretti (Sanmartín) nun día tan destacado para Santiago, pareceunos fermoso e necesario, polo que a idea de incluíla xurdiu de forma natural", concluíu.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

WhatsApp Image 2026-07-25 at 20.06.46_0

Historia, autogobierno, movimientos vecinales y orfebrería, en el Alba de Compostela
EFE
12

Goretti Sanmartín reivindica Santiago como “un lugar de paz, memoria e identidade” na Ofrenda ao Apóstolo
redacción santiago
1_1

Goretti Sanmartín homenaxea a Begoña Caamaño cun traxe confeccionado con sabas de liño no Día de Galicia
Europa Press
IMG_1252

El Consorcio de Santiago asumirá la rehabilitación de edificios de la ciudad histórica para destinarlos a alquiler asequible
redacción santiago