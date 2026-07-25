Goretti Sanmartín homenaxea a Begoña Caamaño cun traxe confeccionado con sabas de liño no Día de Galicia
A peza, deseñada por Melania Freire e elaborada co taller De Cotío, recupera tecidos antigos e incorpora referencias á obra da escritora homenaxeada nas Letras Galegas 2026
A alcaldesa de Santiago, a nacionalista Goretti Sanmartín, elixiu para lucir nos actos do 25 de xullo un traxe confeccionado con sabas de liño que rende homenaxe a Begoña Caamaño, escritora recoñecida no Día das Letras Galegas deste 2026, obra da deseñadora de moda e directora de arte Melania Freire.
Para esta creación colaborou a xoieira artesá Rosa Méndez, ademais do taller de De Cotío, que xa foi autor do traxe da alcaldesa en 2025. Os zapatos de Sanmartín son de Miista, marca galega creada pola compostelá Laura Villasenín.
O conxunto de traxe e chaqueta está confeccionado en dous tipos de liño que proveñen de sabas antigas tecidas en tear por algunha muller anónima -como a Penélope que escribe Caamaño en 'Circe ou ou pracer do azul'-.
No estilismo figuran elementos sutís do traxe masculino tradicional de Galicia, como a solapa da chaqueta ou o detalle de abotonadura do pantalón, que se deconstruyen. Unha idea que se formaliza na totalidade do conxunto a través de pequenos botóns de cristal de Murano que nacen da colaboración con Rosa Méndez.
Os botóns de fío tradicionais da chaqueta foron feitos a man en De Cotío empregando os fíos de liño da propia saba coa que se confeccionou a peza.
Como se xestou o traxe
Melania Freire, premio Mestre Mateo 2024 á mellor dirección artística por 'O Corno', de Jaione Camborda, relatou como se xestou o deseño do traxe que loce este sábado a rexedora da capital galega, cuxo "punto de partida" foi achado nas páxinas de libros de fotografías do século XX en Compostela, en cuxas rúas se ve "como camiñan veloces" mulleres anónimas "atareadas".
"As que camiñan de costas á cámara vestidas de diario, ou as que evitan mirar ao obxectivo por medo ou vergoña nun mundo feito a medida para outros que non son elas. É aquí, neste punto do proxecto, onde aparece Begoña Caamaño co seu libro 'Circe ou ou pracer do azul' debaixo do brazo para reivindicalas e reivindicarnos", traslada.
"Homenaxear de todas as formas posibles a Begoña Caamaño neste ano, tamén no traxe de Goretti (Sanmartín) nun día tan destacado para Santiago, pareceunos fermoso e necesario, polo que a idea de incluíla xurdiu de forma natural", concluíu.