El Consorcio de Santiago asumirá la rehabilitación de edificios de la ciudad histórica para destinarlos a alquiler asequible

La decisión fue adoptada durante las reuniones de la Comisión Ejecutiva y del Consejo de Administración, celebradas en el Pazo de Vaamonde Cedida

El Consorcio de Santiago asumirá la rehabilitación de edificios y viviendas en desuso del casco histórico que adquiera el Concello con el objetivo de incorporarlos al parque de alquiler a precio asequible. Así lo acordó este viernes el Consejo de Administración del organismo durante la reunión celebrada en el Pazo de Vaamonde.

La medida se enmarca en el Plan de Gestión de la Ciudad Histórica y busca, por un lado, recuperar inmuebles actualmente sin uso y, por otro, contribuir a ampliar la oferta de vivienda asequible en el casco histórico compostelano.

Una vez que el Concello seleccione y adquiera los edificios, será el Consorcio el encargado de redactar los proyectos técnicos, dirigir las obras y ejecutar las actuaciones de rehabilitación.

La decisión fue adoptada durante las reuniones de la Comisión Ejecutiva y del Consejo de Administración presididas por la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín. El organismo se encargará de redactar los proyectos técnicos, dirigir las obras y ejecutar las actuaciones de rehabilitación una vez que el Ayuntamiento seleccione y adquiera los inmuebles.

En la sesión también se aprobaron las Cuentas Generales correspondientes al ejercicio 2025 y la creación de una nueva plaza de administrativo, que se cubrirá mediante concurso específico entre personal de las administraciones consorciadas.

En materia de patrimonio, el Consejo dio luz verde a una subvención de 120.000 euros para la conservación de la torre de servicios centrales de la Praza de Abastos y a una nueva convocatoria de ayudas para locales comerciales de la ciudad histórica, dotada con 90.000 euros.

Además, la Comisión Ejecutiva aprobó una aportación de 600.000 euros para financiar la reconstrucción del muro oeste del cementerio de San Domingos de Bonaval y una inversión de 71.000 euros para el programa renÓbrate, impulsado junto al Concello y la Fundación Laboral de la Construcción para formar profesionales en oficios tradicionales como la cantería.

Por último, el Consejo de Administración acordó actualizar la imagen corporativa del Consorcio, adaptando su identidad gráfica a un diseño más actual sin renunciar a los elementos que identifican a la institución.