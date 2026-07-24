O videomapping estrea esta noite unha nova forma de vivir as Festas do Apóstolo
A fachada do Pazo de Raxoi converterase nun lenzo audiovisual con pases cada 15 minutos tras os fogos, mentres Lila Downs protagoniza o gran concerto da xornada na Quintana
A programación das Festas do Apóstolo chega este venres á estrea do videomapping que constitúe a principal novidade do cartel deste ano. Cunha duración de nove minutos, o espectáculo poderá verse despois dos fogos en nove pases, cada 15 minutos entre as 00.00 e as 2.00 horas.
A través dun percorrido narrativo cheo de imaxinación, a fachada cobrará vida mediante diferentes escenas que xogarán coa arquitectura do edificio. A construción e o derrubamento dos seus muros, os efectos de luz, os mecanismos ocultos que semellan dar vida ao pazo ou a irrupción da natureza converterán o espazo nun escenario en constante transformación.
O espectáculo evolucionará cara a universos cheos de cor e fantasía, nos que o edificio se converterá nun gran xoguete, se cubrirá de sorprendentes texturas e reinterpretará elementos da tradición galega desde unha linguaxe contemporánea. A música marcará o ritmo dunha posta en escena na que imaxe e son avanzarán da man ata desembocar nun espectacular final de fogos artificiais virtuais que encherán a fachada de luz e cor.
A cocelleira de Festas, Pilar Lueiro, anima a veciñanza a gozar deste espectáculo e a facelo con seguridade, seguindo ás indicacións e os fluxos. Poderá verse tamén as dúas noites seguintes, o sábado 25 e o domingo 26, entre as 23.00 e a 1.00 horas.
Concerto de Lila Downs e espectáculo pirotécnico
Os tradicionais fogos do Apóstolo lanzaranse, coma o ano pasado, o día 24 a partir das 23.30 horas de xeito sincronizado desde a Alameda, a escalinata das Fontiñas (parque Carlomagno) e a Cidade da Cultura, permitindo a un gran número de composteláns e compostelás e visitantes presenciar o espectáculo desde diferentes localizacións, con variedade de efectos de cores.
O programa de festas para este venres 24 de xullo comezará ás dez da mañá coa alborada da A.C. Pana Raiada da Pontepedriña a San Fiz de Solovio e inclúe tamén encontro de xigantes e cabezudos na Quintana (12.00 horas) e no Toural (12.30 horas). A partir das nove da noite, a praza da Quintana acollerá o concerto de Lila Downs e Belém Tajes.