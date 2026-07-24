Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

O videomapping estrea esta noite unha nova forma de vivir as Festas do Apóstolo

A fachada do Pazo de Raxoi converterase nun lenzo audiovisual con pases cada 15 minutos tras os fogos, mentres Lila Downs protagoniza o gran concerto da xornada na Quintana

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
24/07/2026 10:00
O novo espectáculo de videomapping, financiado coa taxa turística, proxectarase por primeira vez sobre o Pazo de Raxoi e poderá verse tamén as noites do 25 e do 26 de xullo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

A programación das Festas do Apóstolo chega este venres á estrea do videomapping que constitúe a principal novidade do cartel deste ano. Cunha duración de nove minutos, o espectáculo poderá verse despois dos fogos en nove pases, cada 15 minutos entre as 00.00 e as 2.00 horas.

A través dun percorrido narrativo cheo de imaxinación, a fachada cobrará vida mediante diferentes escenas que xogarán coa arquitectura do edificio. A construción e o derrubamento dos seus muros, os efectos de luz, os mecanismos ocultos que semellan dar vida ao pazo ou a irrupción da natureza converterán o espazo nun escenario en constante transformación.

O espectáculo evolucionará cara a universos cheos de cor e fantasía, nos que o edificio se converterá nun gran xoguete, se cubrirá de sorprendentes texturas e reinterpretará elementos da tradición galega desde unha linguaxe contemporánea. A música marcará o ritmo dunha posta en escena na que imaxe e son avanzarán da man ata desembocar nun espectacular final de fogos artificiais virtuais que encherán a fachada de luz e cor.

O XLVII Día do Traxe Galego reunirá este domingo en Santiago participantes de toda Galicia para reivindicar e divulgar a indumentaria tradicional

O Día do Traxe Galego enche este domingo as rúas de Santiago con 47 anos de tradición

Más información

A cocelleira de Festas, Pilar Lueiro, anima a veciñanza a gozar deste espectáculo e a facelo con seguridade, seguindo ás indicacións e os fluxos. Poderá verse tamén as dúas noites seguintes, o sábado 25 e o domingo 26, entre as 23.00 e a 1.00 horas.

Concerto de Lila Downs e espectáculo pirotécnico

Os tradicionais fogos do Apóstolo lanzaranse, coma o ano pasado, o día 24 a partir das 23.30 horas de xeito sincronizado desde a Alameda, a escalinata das Fontiñas (parque Carlomagno) e a Cidade da Cultura, permitindo a un gran número de composteláns e compostelás e visitantes presenciar o espectáculo desde diferentes localizacións, con variedade de efectos de cores.

O programa de festas para este venres 24 de xullo comezará ás dez da mañá coa alborada da A.C. Pana Raiada da Pontepedriña a San Fiz de Solovio e inclúe tamén encontro de xigantes e cabezudos na Quintana (12.00 horas) e no Toural (12.30 horas). A partir das nove da noite, a praza da Quintana acollerá o concerto de Lila Downs e Belém Tajes.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

O videomapping estrea esta noite unha nova forma de vivir as Festas do Apóstolo
Redacción
Tramo camino portugues

Las Lecciones Jacobeas Internacionales de la USC se clausuran con una etapa del Camino Portugués y una visita a la Catedral de Tui
redacción santiago
A mostra do centenario da Biblioteca América reúne documentos históricos, pezas patrimoniais e un título de doutor honoris causa inédito concedido a Gumersindo Busto en 1934

A Biblioteca América celebra cen anos abrindo unha xanela de Galicia ao continente americano
Adriana Quesada
FOTO ARBORE BANQUETE DE CONXO

El PP reclama una revisión urgente del arbolado tras la caída de una rama en el Banquete de Conxo
redacción santiago