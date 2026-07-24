PSOE y ediles no adscritos proponen un homenaje institucional a Borja Iglesias tras ganar el Mundial

El PSOE y las concejalas y concejales no adscritos impulsarán una propuesta para que el Ayuntamiento de Santiago rinda un homenaje institucional a Borja Iglesias EFE

Las concejalas no adscritas y el grupo socialista en el Ayuntamiento de Santiago han propuesto que se rinda un homenaje institucional al futbolista compostelano Borja Iglesias tras proclamarse campeón del mundo con la selección española.

"Borja Iglesias es un referente que transciende con mucho al fútbol. Como campeón del mundo merece el reconocimiento de su ciudad, pero, sobre todo, merece ese reconocimiento por los valores que representa", ha destacado el concejal no adscrito Gonzalo Muíños.

Asimismo, el edil ha puesto en valor que durante el Mundial se ha demostrado que el jugador del RC Celta es una persona "capaz de liderar desde el ejemplo y de cuidar del grupo", así como su "calidad humana".

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Por su parte, la concejala del PSOE Marta Abal ha recordado que el futbolista "dio sus primeros toques al balón en los campos" de la capital gallega antes de alcanzar "el mayor logro posible en su carrera deportiva".

Por este motivo, ha anunciado que los socialistas solicitarán "el consenso de la corporación municipal" para impulsar un homenaje institucional que reconozca al jugador como "hijo de Santiago" y como "referente para toda una generación de jóvenes".

También ha ensalzado el mérito de Borja Iglesias "más allá de lo deportivo", destacando que a lo largo de su trayectoria ha demostrado "un firme compromiso con la defensa de los derechos sociales, con igualdad, con feminismo y con la lucha contra la homofobia y el racismo".