Máis de 60 estudantes de 17 países levan o galego ao mundo tras participar en Galego sen fronteiras
A XXXVI edición dos cursos da Real Academia Galega e da USC remata en Santiago tras reunir alumnado de Europa, América e Asia para afondar na lingua e na cultura galegas
Máis de sesenta estudantes procedentes de 17 países despedíronse este venres da XXXVI edición dos Cursos de lingua e cultura galegas 'Galego sen fronteiras', unha iniciativa da Real Academia Galega (RAG) e do Instituto da Lingua Galega (ILG) da Universidade de Santiago de Compostela que, desde hai case catro décadas, converte a capital galega nun punto de encontro internacional arredor da lingua e da cultura galegas.
O acto de clausura celebrouse na Facultade de Filosofía, escenario principal dun programa que combina formación lingüística con actividades culturais, obradoiros de música e baile tradicional, conferencias e encontros con figuras destacadas da creación e da investigación. Nesta edición, participaron máis de 60 alumnas e alumnos chegados de Europa, América e Asia.
Na entrega de diplomas interviñeron o presidente da RAG, Henrique Monteagudo; a directora dos cursos, María López-Sández; a vicerreitora de Cultura, Lingua e Patrimonio da USC, Ana Cabana Iglesias; a profesora Esther Martínez Eiras e o secretario xeral da Lingua, Valentín García.
Durante a súa intervención, Henrique Monteagudo destacou que ao longo das 36 edicións pasaron polos cursos arredor de 3.000 persoas, contribuíndo a difundir a lingua e a cultura galegas fóra de Galicia. Ademais, reivindicou o papel da iniciativa como espazo de diálogo intercultural e de defensa da diversidade lingüística nun contexto internacional marcado polo aumento dos discursos de odio e o rexeitamento ás minorías.
Pola súa banda, Ana Cabana subliñou que o programa reforza a dimensión internacional do galego e contribúe a preservar a diversidade lingüística. A vicerreitora incidiu en que cada estudante regresa ao seu país coa lingua galega como unha ferramenta de coñecemento e un elemento de conexión coa cultura galega.
O secretario xeral da Lingua, Valentín García, salientou tamén a importancia destes cursos para fortalecer a rede de cátedras de lingua galega no exterior, mentres que a directora do ILG, Elisa Fernández Rei, destacou que o alumnado converte cada edición nunha peza fundamental da estratexia de internacionalización do instituto.
María López-Sández agradeceu, pola súa parte, a implicación do alumnado e o seu interese pola realidade galega, convencida de que a experiencia servirá para impulsar novas investigacións e traducións da literatura galega noutros países.
A programación deste ano prestou especial atención ao Ano Oteriano, con actividades dedicadas á figura de Ramón Otero Pedrayo, así como ao 150 aniversario de 'O Tío Marcos d'A Portela', considerado o primeiro xornal integramente en galego. Tamén ocupou un lugar destacado Begoña Caamaño, homenaxeada no Día das Letras Galegas 2026, a través de relatorios e sesións específicas sobre a súa obra.