La junta de accionistas de El Corte Inglés aprueba las cuentas y ratifica a Javier Catena como consejero delegado

El Corte Inglés aprobó este viernes por unanimidad las cuentas anuales del ejercicio 2025 Cedida

La junta general de accionistas de El Corte Inglés aprobó este viernes por unanimidad las cuentas anuales del ejercicio 2025, el informe de gestión y la ratificación de Javier Catena como consejero delegado. Durante la reunión, la presidenta, Cristina Álvarez, avanzó que la compañía presentará en septiembre la actualización de su plan estratégico, centrado en el crecimiento del negocio, la mejora de la logística y el desarrollo tecnológico.

El grupo cerró el ejercicio con unos ingresos de 17.247 millones de euros y un beneficio neto de 628 millones, un 22,8 % superior al del año anterior, además de reducir su deuda financiera y reforzar áreas como el comercio online, la logística y Viajes El Corte Inglés.