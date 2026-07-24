La directora Donka Miteva dirigirá al Alto Minho International Choir en un concierto en Santiago

La maestra búlgara Donka Miteva, directora del Collegium Musicum de Berlín y del European Youth Choir. Cedida

La iglesia de San Francisco de Santiago de Compostela acogerá el próximo 26 de julio, a las 21.00 horas, un concierto gratuito del Alto Minho International Choir (AMIC), una formación integrada por cantantes de ocho países y dirigida por la maestra búlgara Donka Miteva, directora del Collegium Musicum de Berlín y del European Youth Choir.

El programa, bajo el título Ad Vesperam ("hacia el atardecer"), incluirá obras de compositores como Sergei Rachmaninoff, Clara Schumann, Alfred Becker y Josef Rheinberger, entre otros. La entrada será libre hasta completar el aforo.

Donka Miteva cuenta con una amplia trayectoria internacional y ha trabajado con formaciones como el European Youth Choir o el coro de la Ópera Estatal de Münster. Desde 2019 es profesora de Dirección en la Universidad de las Artes de Berlín y participa habitualmente como directora invitada, jurado y ponente en encuentros corales internacionales.

Tras los conciertos a cappella de Caminha y Santiago, el Alto Minho International Choir participará junto a la Alto Minho Youth Orchestra en una gira sinfónica por Portugal interpretando la Sinfonía n.º 2 "Resurrección" de Gustav Mahler bajo la dirección de Miguel Sepúlveda.