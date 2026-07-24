Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La directora Donka Miteva dirigirá al Alto Minho International Choir en un concierto en Santiago

La iglesia de San Francisco acogerá el 26 de julio una actuación gratuita del coro internacional, integrado por cantantes de ocho países, con un repertorio de música coral a cappella

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
24/07/2026 21:15
Donka Miteva
La maestra búlgara Donka Miteva, directora del Collegium Musicum de Berlín y del European Youth Choir.
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La iglesia de San Francisco de Santiago de Compostela acogerá el próximo 26 de julio, a las 21.00 horas, un concierto gratuito del Alto Minho International Choir (AMIC), una formación integrada por cantantes de ocho países y dirigida por la maestra búlgara Donka Miteva, directora del Collegium Musicum de Berlín y del European Youth Choir.

El programa, bajo el título Ad Vesperam ("hacia el atardecer"), incluirá obras de compositores como Sergei Rachmaninoff, Clara Schumann, Alfred Becker y Josef Rheinberger, entre otros. La entrada será libre hasta completar el aforo.

Donka Miteva cuenta con una amplia trayectoria internacional y ha trabajado con formaciones como el European Youth Choir o el coro de la Ópera Estatal de Münster. Desde 2019 es profesora de Dirección en la Universidad de las Artes de Berlín y participa habitualmente como directora invitada, jurado y ponente en encuentros corales internacionales.

Tras los conciertos a cappella de Caminha y Santiago, el Alto Minho International Choir participará junto a la Alto Minho Youth Orchestra en una gira sinfónica por Portugal interpretando la Sinfonía n.º 2 "Resurrección" de Gustav Mahler bajo la dirección de Miguel Sepúlveda.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Donka Miteva

La directora Donka Miteva dirigirá al Alto Minho International Choir en un concierto en Santiago
Redacción
Pilar Rodriguez_coordinadora

'Galicia Vive+' analiza las claves de la longevidad gallega en un nuevo libro
redacción santiago
Las Medallas de Ouro de Galicia distinguen este año la trayectoria profesional y el vínculo con la comunidad gallega de cuatro mujeres referentes de la emigración en Argentina, Suiza, Venezuela y Brasil

Rueda reivindica a las mujeres de la emigración en la entrega de las Medallas de Ouro de Galicia
Agencias
A investigación, desenvolvida no centro CRETUS da USC, recibiu a cualificación de Sobresaliente Cum Laude

Unha tese da USC aposta por converter os aceites de cociña usados en bioplásticos e combustibles renovables
Redacción