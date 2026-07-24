La directora Donka Miteva dirigirá al Alto Minho International Choir en un concierto en Santiago
La iglesia de San Francisco acogerá el 26 de julio una actuación gratuita del coro internacional, integrado por cantantes de ocho países, con un repertorio de música coral a cappella
La iglesia de San Francisco de Santiago de Compostela acogerá el próximo 26 de julio, a las 21.00 horas, un concierto gratuito del Alto Minho International Choir (AMIC), una formación integrada por cantantes de ocho países y dirigida por la maestra búlgara Donka Miteva, directora del Collegium Musicum de Berlín y del European Youth Choir.
El programa, bajo el título Ad Vesperam ("hacia el atardecer"), incluirá obras de compositores como Sergei Rachmaninoff, Clara Schumann, Alfred Becker y Josef Rheinberger, entre otros. La entrada será libre hasta completar el aforo.
Donka Miteva cuenta con una amplia trayectoria internacional y ha trabajado con formaciones como el European Youth Choir o el coro de la Ópera Estatal de Münster. Desde 2019 es profesora de Dirección en la Universidad de las Artes de Berlín y participa habitualmente como directora invitada, jurado y ponente en encuentros corales internacionales.
Tras los conciertos a cappella de Caminha y Santiago, el Alto Minho International Choir participará junto a la Alto Minho Youth Orchestra en una gira sinfónica por Portugal interpretando la Sinfonía n.º 2 "Resurrección" de Gustav Mahler bajo la dirección de Miguel Sepúlveda.