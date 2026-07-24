Hallan y destruyen un proyectil de artillería con la espoleta activada en una parroquia de Santiago

Los Tédax de la Policía Nacional destruyeron de forma controlada el proyectil hallado en San Xoán de Fecha Policía Nacional

Especialistas del grupo de técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos (Tédax) de la Policía Nacional han llevado a cabo la explosión controlada de un proyectil de artillería de 62 milímetros de calibre hallado en una zona rural de Santiago de Compostela. Por sus características, no se descarta que pudiera corresponder a uno de la Guerra Civil española.

La detonación se llevó a cabo a las 22.00 horas del jueves en la misma zona del hallazgo, que ocurrió en las inmediaciones de una vivienda deshabitada de la parroquia de San Xoán de Fecha. El aviso fue realizado previamente por trabajadores de una empresa que se encontraba efectuando labores de desbroce allí. La explosión se desarrolló sin daños personales ni materiales.

Según ha detallado la Policía Nacional, tras recibir la comunicación, varias patrullas de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Santiago se desplazaron de inmediato al lugar, donde establecieron un perímetro de seguridad con el fin de impedir el acceso y evitar cualquier manipulación del artefacto que pudiera provocar su detonación.

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Con carácter previo a la detonación controlada, los Tédax realizaron una inspección del entorno para descartar la presencia de otros posibles artefactos explosivos. Durante la batida localizaron en las proximidades un tramo de cordón detonante y varios metros de mecha lenta.

Hasta las 22.00 horas, los agentes inspeccionaron el artefacto y, después de valorar el riesgo que suponía su manipulación, lo destruyeron mediante una explosión controlada con medios técnicos especializados. Lo hicieron habiendo activado antes el protocolo correspondiente, con la presencia de bomberos y una unidad del 061.

En relación con el artefacto, se trataba de un proyectil de artillería de 62 milímetros de calibre que tenía la espoleta activada, aunque no había llegado a explosionar. Es por este motivo por el que la Policía Nacional no descarta que pudiera corresponder a un artefacto de la Guerra Civil. Además, tanto el cordón detonante como la mecha intervenidos fueron recogidos por los especialistas para su posterior análisis.